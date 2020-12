Trend Micro File Storage Security - первый в мире нативный облачный инструмент для обнаружения вредоносов

22 декабря 2020 г., 13:15

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор представил первое в мире полностью бессерверное решение для защиты облачных хранилищ файлов, предназначенное для организаций, создающих приложения в облаке.



Как отмечается решение File Storage Security для платформы Trend Micro Cloud One разработано, чтобы бороться с угрозами в облачной среде и обеспечить соответствие инфраструктуры компаний строгим нормативным требованиям к безопасности данных.



Бурный рост популярности облачных хранилищ для файлов и объектов способствовал возникновению нового вектора атак для злоумышленников, которые используют вредоносное ПО. Решение File Storage Security для платформы Cloud One позволяет сканировать файлы в облаке в автоматическом режиме, чтобы защитить данные от атак и обеспечить соответствие требованиям различных нормативных документов в этой сфере.



«Компании по всему миру регулярно обращаются к поставщикам облачных сервисов, чтобы снизить свои расходы, обеспечить рост бизнеса и повысить гибкость ИТ-процессов. Но поставщик отвечает только за безопасность самого облачного хранилища, а за всё происходящее в этой среде несёт ответственность уже клиент, — отметил Марк Нунниховен (Mark Nunnikhoven), вице-президент Trend Micro по вопросам исследований в сфере облачных технологий. — Наше решение — это легко масштабируемый и автоматизированный инструмент сканирования, который быстро развёртывается, не требует дополнительной инфраструктуры и поможет организациям обеспечить безопасность данных в облаке и элементов их облачных приложений».



Благодаря более чем 30-летнему опыту Trend Micro в сфере кибербезопасности и анализа киберугроз инструмент способен блокировать известные вредоносные файлы и обнаруживать скрытые или видоизменённые версии вредоносного ПО.



Подчеркивается, что сам сканер представляет собой лёгкий и нативный облачный инструмент, использование которого не приведёт к существенному росту эксплуатационных расходов клиентов. Также его архитектура обеспечивает минимальное время и простоту развёртывания и полную интеграцию с рабочими процессами и средами организации.



Новинка поможет компаниям обеспечить соответствие требованиям различных нормативных актов, связанных с обязательной проверкой файлов в облаке на наличие вредоносных программ, без потери суверенитета хранимых данных.



Решение File Storage Security для платформы Trend Micro Cloud One уже совместимо с AWS S3, а поддержка хранилища Blob-объектов Microsoft Azure и службы Google Cloud Storage появится в ближайшем будущем.



Особо отмечается, что при помощи Cloud One ИТ-команды смогут внедрять различные службы для защиты инфраструктуры и данных, и проводить проверки соответствия нормативным требованиям, не оказывая негативного влияния на скорость разработки и развёртывания облачных приложений. Также эта единая облачная система безопасности полностью совместима с существующим инструментарием AWS, Microsoft Azure, VMware и Google Cloud.

