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TPG придбає кіберпідрозділ Forcepoint за 2,45 млрд дол.

11 июля 2023 г., 14:35
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Як пише Reuters, компанія TPG придбає підрозділ з кібербезпеки компанії Forcepoint, що належить Francisco Partners, за 2,45 млрд дол.
 
Обидві компанії не розголошують умови угоди, яка відбувається в той час, коли приватні інвестиційні компанії скуповують компанії з кібербезпеки, сподіваючись, що зростання цифрової присутності урядів і бізнесу стимулюватиме попит.
 
Придбання передасть TPG контроль над Forcepoint Global Governments and Critical Infrastructure, яка спеціалізується на ключовій інфраструктурі для уряду та федеральних установ США.
 
Francisco Partners, яка купила Forcepoint у 2021 році, збереже міноритарний пакет акцій і залишиться контрольним акціонером у комерційному бізнесі Forcepoint, повідомляє компанія-розробник програмного забезпечення.
 
У квітні Forcepoint заявила, що вивчає можливість продажу свого підрозділу безпеки lkz державних установ за більш ніж 2 мільярди доларів, оскільки вона змістила фокус на розвиток свого комерційного бізнесу, який обслуговує великі корпорації.
 
Серед клієнтів компанії - IBM, CVS Health, Microsoft, Boeing та Qualcomm.
 
Раніше Francisco Partners і TPG вже співпрацювали з метою придбання хмарного бізнесу Dell Technologies, Boomi, за 4 мільярди доларів у 2021 році.
 
TPG також раніше вже інвестувала в компанії з кібербезпеки, такі як McAfee, Zscaler, Tanium та Expanse, серед інших. Вона інвестуватиме в Forcepoint G2CI через підрозділ TPG Capital, американську та європейську платформу прямих інвестицій на пізніх стадіях розвитку.
 
Очікується, що угода буде закрита в четвертому кварталі 2023 року. Фінансовими консультантами Forcepoint та Francisco Partners виступили Citi та Barclays, а фінансовим консультантом TPG - Piper Sandler.

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