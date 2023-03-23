Toshiba перейде у приватну власність за 15,2 млрд дол.

23 марта 2023 г., 18:03

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Як повідомляє Reuters, рада директорів корпорації Toshiba прийняла пропозицію про викуп компанії на суму 15,2 млрд дол. від групи на чолі з приватною інвестиційною компанією Japan Industrial Partners, повідомила компанія в четвер, що потенційно підводить риску під роками потрясінь в конгломераті.





Угода оцінює Toshiba в 4620 ієн за акцію, або 2 трильйони ієн загалом, призведе до того, що компанія перейде в приватну власність залишившись у власників з Японії після значної напруженості у відносинах з іноземними акціонерами-активістами.





Однак поки що незрозуміло, чи задовольнять умови пропозиції активістські фонди, які, за оцінками, володіють приблизно чвертю компанії. Ціна пропозиції дасть лише 9,7% премії до ціни закриття в четвер на рівні 4 213 ієн.





Toshiba повідомила, що рада директорів не рекомендуватиме акціонерам подавати свої акції на торги, оскільки ціна пропозиції недостатньо висока. Згідно з повідомленням, ціна була знижена в кілька разів з початкової пропозиції до 5 500 ієн за акцію.





Крім того, у заяві йдеться, що підтримка ради директорів може змінитися до кінця липня, коли група JIP планує розпочати тендерну пропозицію.





Але пропозиція JIP є "єдиною повною пропозицією", яка була подана в ході однорічного конкурентного аукціону, і дасть акціонерам можливість вийти зі своїх інвестицій, заявили в Toshiba.





Близько 20 японських компаній, включаючи фінансову компанію Orix, виробника мікросхем Rohm і Chubu Electric Power, планують взяти участь в угоді, повідомляють джерела. За даними Refinitiv, це буде третя за величиною угода зі злиття та поглинання у світі цього року.





З 2015 року Toshiba, розгалужений конгломерат, який також володіє 40,6% акцій виробника мікросхем пам'яті Kioxia Holdings, потерпає від бухгалтерських скандалів і великих збитків, і була близька до того, щоб її виключили з біржі, перш ніж опинитися втягнутою в низку скандалів з корпоративним управлінням.





Під час одного з найгірших періодів свого існування розслідування, проведене на замовлення акціонерів, дійшло висновку, що Toshiba вступила у змову з Міністерством торгівлі Японії, яке розглядає ядерні та оборонні технології компанії як стратегічний актив, з метою перешкодити іноземним інвесторам отримати вплив на зборах акціонерів у 2020 році.





Наслідки цієї невдачі врешті-решт призвели до стратегічного перегляду та пропозиції викупу компанії.





Близько року тому Toshiba розпочала процес аукціону, отримавши вісім початкових пропозицій щодо викупу, а також дві пропозиції щодо альянсів капіталу.





Чотири учасники аукціону пройшли до другого раунду, в тому числі приватні інвестиційні компанії Bain Capital, CVC Capital Partners і Brookfield Asset Management, повідомляють джерела Reuters.





Спочатку JIP об'єднався з державною Japan Investment Corp (JIC), але цей альянс не збувся через розбіжності щодо того, чи варто зберігати менеджмент, і планів реструктуризації.

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