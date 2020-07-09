Thunderbolt 4 не станет быстрее

9 июля 2020 г., 16:25

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Анонс Intel новой спецификации интерфейса Thunderbolt ко всеобщему удивлению показал, что гонка скоростей пока приостановлена, а усовершенствования касаются только расширения функциональности.





Итак, максимальная пропускная способность Thunderbolt 4 осталась на уровне 40 Гбит/с, а физически задействуется порт USB-C. При этом обеспечивается совместимость со спецификацией USB 4.0.



Если окинуть взглядом сводную таблицу характеристик Thunderbolt 4 по сравнению с интерфейсами USB и Thunderbolt предыдущих поколений, можно увидеть довольно много нововведений и усовершенствований. Но что хотелось бы особо отметить, так это реализацию в новом стандарте защиты от взлома компьютера посредством прямого доступа к памяти (DMA), типа того что можно проделать в рамках уязвимости Thunderspy. Для этого используется технология Intel VT-d. Но если для систем с Thunderbolt 3 это была лишь рекомендация, то теперь такая функциональность стала обязательной.



Судя по объявлению Intel о планах поставки контроллеров Thunderbolt 4 своим OEM-партнерам позже в нынешнем году, новый интерефейс будет поддерживаться не только в компьютерах, оснащенных грядущими процессорами Intel Tiger Lake c интегрированным контроллером Thunderbolt 4.



Что еще вызвало интерес в приведенной сводной таблице, так как это обещание выпуска внешних концентраторов Thunderbolt 4, оснащенных как минимум 4 портами и поддерживающих функцию выхода системы из сна. Чрезвычайно полезным видится и требование наличия в аппаратной платформе как минимум одного порта для зарядки. Стандартизация блоков питания с единым разъемом — настолько застарелая болячка, что я просто устал рассказывать свою историю про забытый дома блок зарядки для ноутбука при поездке в длительную командировку.



А что вас привлекло больше всего среди возможностей Thunderbolt 4?

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