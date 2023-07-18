Threads/Meta - за тиждень вже 150 млн користувачів та майже 20% бази Twitter

18 июля 2023 г., 10:25

Як звітує data.ai, застосунок нової соціальної мережі Threads/Meta за тиждень завантажили 150 млн користувачів по всьому світу, випливає з аналізу.

Це в 5,5 раза швидше, ніж попередній рекорд, який відбувся у 2016 році, коли виходила гра Pokemon Go від Niantic.

Крім того, data.ai повідомляє, що Threads досягла 20% щотижневої активної користувацької бази Twitter.

Заміри Sensor Tower показують, що кількість активних щоденних користувачів Threads 11 і 12 липня все ж таки знизилася на 20% порівняно з показниками 8 липня. Витрачений на соцмережу час скоротився у середньому на 50%.

З точки зору географії, Індія з 33% - лідер за кількістю завантажень Threads, на другому місті Бразилія - з 22%, США - з 16%, Мексика - з 8%, Японія - з 5%.

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