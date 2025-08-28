Thoma Bravo купує Verint за 2 млрд дол.

28 августа 2025 г., 13:35

Приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo купує платформу для взаємодії з клієнтами Verint Systems у рамках угоди вартістю 2 млрд дол. з урахуванням боргу.

Ця транзакція є ще одним свідченням зростаючої активності на ринку поглинань у сфері програмного забезпечення, де приватні інвестори роблять ставку на AI.

Згідно з умовами угоди, акціонери Verint отримають по 20,50 дол. готівкою за кожну акцію. Ця пропозиція передбачає премію в 4,2% до ціни акції на момент закриття торгів 30 червня, коли вперше з'явилися повідомлення про переговори. Розрахунки Reuters показують, що вартість угоди без врахування боргу становить 1,23 млрд дол.

Акції Verint, яка спеціалізується на розробці AI-платформ для покращення взаємодії з клієнтами, знизилися на 1,2% до 20,23 дол. за акцію. З початку року акції компанії втратили 25% своєї вартості на тлі посилення конкуренції та падіння виручки протягом двох останніх кварталів.

Попри ці виклики, аналітики, зокрема з Wedbush, за даними Reuters позитивно оцінюють угоду, вважаючи її стратегічним кроком для обох сторін. Вони відзначають, що Thoma Bravo вже має значні інвестиції в цей ринок і її інтерес до Verint обумовлений фокусом компанії на автоматизації клієнтського досвіду за допомогою AI та даних. Thoma Bravo, яка станом на 31 березня керувала активами на суму близько 184 млрд дол., є одним з найбільших інвесторів у програмне забезпечення. Цього місяця компанія також уклала угоду на 12 млрд дол. щодо придбання постачальника HR-рішень Dayforce. Очікується, що угода з Verint буде завершена до кінця поточного фінансового року компанії.

