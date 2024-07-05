The World Broadband Association опублікувала технічні рекомендації щодо мереж 5.5G та 6G

5 июля 2024 г., 11:25

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Всесвітня асоціація широкосмугового зв’язку (The World Broadband Association, WBBA) опублікувала технічні рекомендації щодо дротових мереж для підтримки швидкості передачі даних 10 Гбіт/с для зв’язку 5.5G та 6G.



Побудова перспективної цифрової транспортної IP-платформи для забезпечення безпечної роботи, зниження витрат на будівництво та підвищення ефективності мереж є основою Net5.5G.



«Розвиток обчислювальних додатків зі штучним інтелектом і метапростору підвищив очікування щодо гнучкості сервісів і гарантії повного занурення на ділових і споживчих ринках, а мережі, що використовуються зараз, намагаються впоратися з цим завданням, - зазначив співавтор дослідження Тайєб Бен Меріем (Tayeb Ben Meriem), віце-голова Форуму IPv6 і співголова робочої групи WBBA. - Транспортні IP-мережі повинні бути модернізовані, щоб підтримувати зростаючі вимоги з боку домашніх господарств, підприємств і мобільних сайтів, які будуть стимулюватися новими додатками».



Net5.5G знаменує собою еволюцію існуючих технологій мобільних мереж 5G, пропонуючи швидкість низхідної лінії зв’язку 10 Гбіт/с і висхідної лінії зв’язку 1 Гбіт/с. Кінцеві користувачі зможуть використовувати її для створення власних мереж Інтернету речей у своїх житлових приміщеннях, а смартфони та інші підключені пристрої можна буде використовувати в якості шлюзів.



Для телекомунікаційних компаній Net5.5G є ключем до розширених можливостей моніторингу та аналізу, а постачальники послуг отримують можливість пропонувати керовані послуги для «розумного будинку». Net5.5G також пропонує переваги операторам центрів обробки даних, оскільки додаткова пропускна здатність може допомогти підтримувати більші моделі навчання АІ для бізнес-використання.



«Відтепер до 2030 року і далі технології дистанційного зондування, віддалені програми АІ і суперкомп’ютерні обчислення будуть основними рушійними силами повсюдного розгортання надширокосмугового зв’язку зі швидкістю 10 Гбіт/с, - підкреслив співавтор дослідження Чжунхуа Чен (ZhongHua Chen), старший інженер і керівник проекту в China Telecom і голова робочої групи WBBA. - Для підтримки цих сценаріїв нам потрібні мережі, які можуть забезпечити високу пропускну здатність і низьку затримку, при цьому керуючись інтелектуальними наскрізними цифровими картами».



Мережі Net5.5G і 6G також забезпечать високошвидкісний високоякісний зв’язок, підтримуючи нові тенденції, такі як WiFi 7 і мережі з підтримкою обчислень.



«Кожен постачальник послуг, державний орган, регулятор і постачальник повинні співпрацювати, щоб скористатися перевагами конвергенції хмарних мереж з підтримкою Net5.5G, - заявив співавтор дослідження Самір Малік (Sameer Malik), старший аналітик з питань маршрутизації і комутації мереж постачальників послуг в компанії Omdia. - Сприяючи розвитку майбутніх послуг і технологій, ми можемо відкрити можливість для обговорення ідеї Net6G і подолання вимог майбутнього».

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