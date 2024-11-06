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THALES розширює співпрацю з українськими оборонними підприємствами

6 ноября 2024 г., 10:25
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що THALES Belgium та українське підприємство ОПК підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва озброєння. 
 
Ідеться про організацію спільного виробництва засобів для протиповітряної оборони.
 
«Підписаний меморандум передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. В подальшому очікуємо розширення співпраці до передачі технологій та обладнання для виробництва складових елементів цих засобів ураження. Дякую THALES за співпрацю з українським ОПК та за вашу допомогу у боротьбі проти збройної агресії рф», — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
 
Зазначене спільне виробництво дозволить в найкоротші терміни посилити захист об’єктів критичної інфраструктури України.

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