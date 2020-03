Главная » Статьи Tesla, электричество и инфраструктура будущего Автор – Олег Мельник , 26 марта +22

голоса Tweet В свое время Томас Эдисон смог придумать электрическую лампу, но именно Никола Тесла создал эффективную систему передачи электричества на дальние расстояния, благодаря чему мы с вами можем сейчас наслаждаться не только освещением, но и таким чудом цивилизации, как Интернет. Эти два изобретателя определили наше настоящее, но давайте попробуем представить, каким будет наше будущее уже лет через 10–15? Какое оно будущее? Львиная доля электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников — ветрогенераторами, солнечными батареями (как промышленными, там и домашними), гидроэлектростанциями. Кое где еще работают атомные электростанции, но их понемногу выводят из эксплуатации и никто уже не говорит от том, что им невозможно найти замену — электричества вырабатывается много, сохраняется и используется оно разумно и потребности в атомных электростанциях нет. Большие энергокомпании немного страхуются и кое-где держат в запасе старые теплоэлектростанции с возможностью работы на угле (запасы которого все еще сохраняются), но практически все эти ТЭС переведены на водород или природный газ и готовы в случае необходимости поддержать электросеть новой генерацией (хотя случается это крайне редко). Ночью, когда наблюдается перепроизводство энергии, его излишки используются для зарядки электромобилей, зарядки больших резервных аккумуляторов, принадлежащих энергокомпаниям, а также для работы гидроаккумулирующих электростанций. Если в это время энергокомпании готовы продавать электричество дешевле — подключаются и заряжаются резервные аккумуляторы, установленные в домах. Днестровская ГАЭС Несколько лет назад у всех на слуху была история, когда Элон Маск пообещал поставить в Австралию большую аккумуляторную батарею в течение 100 дней или подарить её. По результатам эксплуатации данная аккумуляторная батарея уже смогла существенно снизить стоимость электроэнергии в южной Австралии. Отдельное направление использования излишков электроэнергии — добывание водорода посредством электролиза воды. Полученный таким образом водород используется в поездах, тяжелом транспорте, также в тех легковых автомобилях, которые на водороде для увеличения дальности хода (водородные автомобили или обычные электромобили с опциональными компактными генераторами электричества на водороде). Аккумуляторная батарея Tesla в Австралии Уже сейчас некоторые страны имеют стратегию по переводу экономики с ископаемых источников энергии на водород: Германия разрабатывает программу “Водородная стратегия 2030”, Нидерланды при участии компаний Shell и Gasunie уже реализовывают проект по производству водорода NortH2, при помощи которого они в будущем планируют замещать потребление природного газа водородом. Во Франции уже эксплуатируются автобусы на водороде и полным ходом идет развитие службы такси. Водородная станция стоимостью 1 миллион евро Во время пиковой нагрузки на сеть справиться с ней позволяют заряженные ночью большие резервные аккумуляторы энергокомпаний. Если электричества все равно не хватает — энергокомпании повышают тариф на закупку и в автоматическом режиме домовые аккумуляторы и электромобили начинают продавать электричество, принося таким образом дополнительные деньги своим владельцам (безусловно, каждый автомобиль будет иметь в настройках необходимый минимальный уровень заряда, который позволит его владельцу не только немного заработать на продаже электроэнергии, но после этого добраться до дома). Все вышеуказанное невозможно без повсеместного перехода с традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. И хотя первый электромобиль был выпущен еще в конце XIX-го века, проблемы с тяжелыми и требующими долгой зарядки аккумуляторами заставили производителей перейти на продукты переработки нефти и сжигать их в двигателях внутреннего сгорания. Идея создания массового электромобиля была отложена практически на целое столетие и связано её возрождение с компанией, названной в честь Николы Тесла — Tesla Motors. Tesla Powerwall Портфель продуктов Tesla А теперь давайте посмотрим, что из вышеописанного фантастического будущего уже есть в продуктовом портфеле у компании Tesla (и все это производится самостоятельно!). При этом мы не будем брать во внимание очень тяжелые инфраструктурные объекты типа электростанций и систем распределения электроэнергии. Как видим, ветрогенераторы явно не входят в зону интересов Tesla. Наверняка потому, что компания очень сильно ориентирована на конечного пользователя и масштабные промышленные проекты ей не интересны. Тоже можно сказать и о водородных технологиях — выпустить на их базе действительно массовый продукт пока нереально и пусть Toyota, у которой денег явно побольше, набьет себе все возможные шишки. А в том, что касается аккумуляторов, ждем в обозримом будущем Tesla Battery Day. Возможно, после этого мероприятия ситуация станет немного понятнее мы увидим чуть более полную картину, чем то лоскутное одеяло, которое на текущий момент представлено на обозрение публики. Как обычно, Tesla все делает немного не так, как все. Производство Когда в 2011 году Марк Андриссен (Marc Andreessen) опубликовал в Wall Street Journal свою знаменитую статью Why Software Is Eating The World, он наверняка не думал о Tesla, но именно данный производитель является отличным примером деструктивной инновации, изменяющей мир. Когда недавно специалисты Toyota разобрали Model 3, они были удивлены не тому, что автомобиль намного проще, чем предполагалось, но тому, что фактически это произведение инженерного искусства является прежде всего компьютером на колесах, главной частью которого является именно программное обеспечение. Если что-то работает не так — обновлении версии ПО решит проблему. Tesla CPU module Еще одним открытием для японцев стало то, как много деталей Tesla производит самостоятельно — это делает работу тысяч традиционных поставщиков автомобильных компонентов по всему миру никому не нужной. Автомобильная отрасль Германии в ближайшие годы может потерять до 70 000 рабочих мест, если не будут сделаны выводы и не будет изменена стратегия традиционных производителей. Незря последний документальный фильм от DW называется не иначе как Will Germany’s car industry survive? Spiegel задается еще более прямолинейным вопросом — The End of an Era: Will Tesla and Google Kill the German Car? Может быть поэтому в прошлом 2019 году автомобильная промышленность Германии показала худший результат со времен 1997 года и продолжает терять лидерство в целых сегментах важного для себя рынка США? Но программное обеспечение автомобиля не работает самостоятельно — ему помогает центр данных Tesla, который в режиме реального времени собирает огромный массив информации о состоянии автомобилей и обо всех дорогах, по которым они проехали. Не зря одна из статей, на которую я наткнулся в процессе подготовки этого материала, так и называется — Tesla, the data company. Если собрать воедино всю доступную нам сейчас информацию, то становится понятно, что сделать хороший электромобиль не так сложно, но вот для того, чтобы наработать хорошее ПО, необходимы годы. Чтобы собрать подходящий массив данных о дорогах для создания ассистирующего водителю автопилота (не будем пока говорить о полностью автономных автомобилях, их время похоже еще не скоро придет), необходимо не меньше времени. Теперь давайте посмотрим на рынок и зададимся вопросом — кто из автопроизводителей уже готов сейчас инвестировать огромное количество денег в проект, результат от которого будет только через несколько лет? А эти несколько лет Tesla ведь не будет стоять на месте и ждать, пока её догонят… Глава Volkswagen, одного из лидирующих автомобильных концернов, выпускающий около 10 миллионов автомобилей ежегодно, еще в январе 2020 года на форуме в швейцарском Давосе говорил о том, что его компания собирается догнать и перегнать Tesla в производстве электромобилей. Всего несколько недель спустя он вынужден был умерить свой пыл и признать, что стратегия VW на ближайшие годы заключается в том, чтобы догонять Tesla и быть “так близко, как это возможно” к ней. Но у электромобиля есть еще одна очень важная часть — аккумулятор. Опыт других автопроизводителей в данной отрасли минимален и все они полагаются на сторонних производителей, что делает их изначально неконкурентными. Единственная компания, существенно инвестировавшая в технологии самостоятельного производства аккумуляторов — Tesla. Последние приобретения и объявления новых данных по реальному пробегу на одном заряде, далеко оставляющих позади всех конкурентов, позволяют сделать вывод, что в Tesla очень хорошо знают, что делают. На этом фоне уже не звучат полной выдумкой слухи о том, что компания даже планирует в будущем продавать аккумуляторы своего производства другим автопроизводителям. Продажи Так как политика Tesla заключается в том, чтобы быть максимально близко к конечному потребителю, в подавляющем большинстве случаев покупатель просто заходит на сайт, выбирает опции и размещает заказ. После производства автомобиль доставляется напрямую покупателю. Имеющаяся сеть салонов очень небольшая и все эти салоны принадлежат Tesla. Похоже, никакого приоритета в работе с клиентами не через сайт у компании нет — этому помогает высокая лояльность покупателей компании и они готовы ей прощать многое (мы наблюдаем работу похожей схемы у Apple, которая в большинстве стран мира использует именно прямые продажи с ярко выраженным превалированием заказов через сайт, что не мешает ей демонстрировать показатели лояльности потребителей намного выше, чем у любого из конкурентов). С одной стороны, данная схема максимально удобна и прозрачна для покупателя, с другой — она дает возможность Tesla полностью контролировать процесс продажи и убрать посредников, которые уменьшили бы маржу компании минимум процентов на 10 (а Tesla, как любой котирующейся на бирже акционерной компании, критически важно показывать прибыль). Сервисная поддержка Tesla владеет собственной сетью зарядных станций, на которых владельцы могут бесплатно зарядить свой автомобиль (Украине пока не повезло и две сети зарядных станций уже год в состоянии “запланировано” даже без ориентировочной даты запуска в эксплуатацию, в соседней Польше уже 6 работающих зарядок и еще четыре должны быть открыты к концу 2020 года). Tesla Supercharger Аналогично с сервисными центрами — их очень мало и все они являются собственностью компании (ближайший к нам — сервисный центр в Варшаве). Сервис — не самая сильная сторона Tesla, но это скрашивается тем, что конструктивно автомобиль очень простой и львиная доля всех вопросов решается просто дистанционной установкой новой прошивки (по принципу смартфона). Недовольство пользователей Tesla пытается решить при помощи мобильных сервисных центров, которые приезжают к владельцу автомобиля на дом и выполняют необходимые работы. Насколько оперативно работает эта служба — неизвестно, хотя это уже шаг в правильном направлении. Если посмотреть на карту, становится понятно, что компания очень серьезно готовится к захвату Западной Европы — похоже что в Германии после запуска фабрики возле Берлина не будет недостатка в сервисных центрах и зарядных станциях. Как отреагируют на подобного рода вторжение именитые германские автопроизводители — неизвестно, но есть ли у них какой-то реальный выбор? Тот редкий случай, когда надо возглавить движение вместо того, чтобы быть раздавленным. Ключевым для владельцев электромобилей может оказаться тот факт, что их средство передвижения в разы дешевле в эксплуатации, чем обычные автомобили. И мы не считаем того факта, что электроэнергия у нас в стране стоит меньше, чем во всем остальном мире, так что реальная экономия может быть больше. Экономическое влияние модели Цепочка поставок комплектующих уменьшается радикально — из-за уменьшения сложности автомобиля и любви Tesla к самостоятельному производству всего, что можно - львиная доля поставщиков будет терять бизнес пропорционально сокращению парка автомобилей с ДВС в эксплуатации. Это еще лет 10–15 в зависимости от ситуации. Во второй половине этого срока, то есть примерно уже лет через 5, мы увидим огромное количество банкротств и слияний среди поставщиков автомобильных комплектующих. Другие производители, наблюдая потерю рынка будут вынуждены перенять бизнес-модель прямых продаж Tesla или уйти с рынка. К сожалению, текущий прогноз для них неблагоприятен. Аналогично, автомобильные дилеры полностью теряют свой бизнес в продаже и радикально сокращают сервисную составляющую — только малая часть текущих игроков рынка сможет остаться на плаву. Отдельно необходимо вспомнить государство, оно будет вынуждено перейти от налогообложения продажи топлива к ежегодному дорожному сбору от резидентов и транзитному сбору от проезжающих по дорогам нерезидентов, так как владельцы электромобилей не будут потреблять топливо, а дорожную инфраструктуру все таки необходимо поддерживать на должном уровне. Кто выигрывает? Прежде всего потребители, которые существенно сократят свои расходы на эксплуатацию автомобилей, и энергогенерирующие компании, которые существенно увеличат свой оборот. Но, в свою очередь, это потребует от них весомых вложений в сеть электрических зарядок. И эти зарядки необходимо начинать строить уже сейчас — через пару лет начинать этот процесс будет поздно. P.S. Компания Tesla Motors в начале 2017 года официально сменила название на Tesla Inc. - очевидно, это подчеркивает смену фокуса компании с производства автомобилей на весь рынок производства и хранения электроэнергии. Светлое электрическое будущее уже на подходе?

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +22

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Как карантин отразился на потреблении трафика? • [25 марта] – Евгений Куликов

– Как организовать безопасную и эффективную дистанционную работу. Реальный опыт компании • [19 марта] – Павел Жданович

– Kingston DC450R — доступная производительность • [6 марта] – Тимур Ягофаров

– BEST CIO 2019 — итоги конкурса • [2 марта] – КО

– Cерверные платформы и NVMe SSD • [27 февраля] – Андрей Тищенко