Телевізор Samsung Neo QLED із діагоналлю 98 дюймів обiйдеться в 349 999 грн.

26 января 2022 г., 15:35

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Компанія Samsung в Україні розпочинає продаж пристрою Neo QLED із діагоналлю 98 дюймів.



Як повідомляється, цей телевізор оснащено найсучаснішими розробками Samsung Electronics. Зокрема, надзвичайно реалістичне й контрастне зображення зі 100-відсотковим колірним охопленням досягається завдяки поєднанню трьох основних технологій: Quantum Mini LED, Quantum Matrix та Neo Quantum 4K.



Цілковито нове джерело світла Quantum Mini LED являє собою тисячі суттєво зменшених світлодіодів, чий розмір становить лише 1/40 від висоти звичайних LED-модулів. Вони розміщуються значно щільніше, а тому забезпечують більш чітке й деталізоване зображення. Цим крихітними світлодіодами керує технологія Quantum Matrix із вдосконаленою 12-бітною градацією яскравості. Завдяки цьому Neo QLED має 4096 блоків локального затемнення, що дає змогу оптимально налаштовувати контрастність і відтворювати глибші й насиченіші темні відтінки. Довершує якість зображення процесор Neo Quantum 4K: застосовуючи потужні алгоритми AI-масштабування на основі глибинного навчання, він ретельно аналізує контент і покращує кожен його аспект до рівня 4К.



Neo QLED також пропонує низку інших функцій та характеристик, що роблять свій внесок у якісний досвід перегляду. Наприклад, технологію Anti Reflection, яка подбає, щоб зовнішні умови – яскраве сонце чи відблиски ламп – не впливали на екран і не заважали насолоджуватися улюбленим контентом.



Технологія Object Tracking Sound+ (OTS+) забезпечує реалістичне 3D-звучання, що переносить глядачів у центр подій, а функція SpaceFit автоматично аналізує приміщення, в якому розміщено телевізор, щоб відповідно оптимізувати звукові налаштування. У такий спосіб фізичні фактори навколо (стіни, килими, штори), що поглинають або відбивають звукові хвилі, не матимуть негативного впливу на перегляд, а всі присутні насолодяться однаково якісним аудіо незалежно від того, на якій відстані від телевізора вони сидітимуть.



Neo QLED оснащено також низкою технологій для оптимізованого геймінгу, що робить його універсальним домашнім пристроєм. Motion Xcelerator Turbo+ забезпечує надзвичайно плавний геймінг 4К 120 Гц без затримок і розмивань кадрів, а AMD FreeSync Premium Pro – виняткове зображення без розривів екрана й низькою затримкою введення. Neo QLED підтримує співвідношення сторін 21:9 та 32:9, пропонуючи широке поле огляду, а отже, переваги в грі.



Рекомендована вартість 98-дюмового Neo QLED становить 349 999 грн.

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