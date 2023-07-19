Telegram щоденно отримує 2,5 мільйона нових користувачів - компанія випустила облігації на суму 270 млн дол.

19 июля 2023 г., 11:35

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Павло Дуров, засновник Telegram, написав у своєму екаунті - щодня у соцмережі реєструється понад 2,5 мільйона нових користувачів.

Він також повідомив, що на початку цього року у Telegram була перевищена позначка у 800 мільйонів щомісячних активних користувачів. «Ми щасливі і вдячні, хоча таке стрімке зростання також означає збільшення витрат на зберігання даних і трафік для обслуговування наших користувачів», пояснив він.

Засновник соцмережі наголосив, що Telegram надзвичайно ефективний, коли справа доходить до витрат, і минулого року «чудово розпочали монетизацію». «Хоча Telegram ще не є прибутковим (чого було б неможливо досягти лише на другий рік монетизації), в абсолютних цифрах він ближчий до прибутковості, ніж його конкуренти, такі як Twitter та Snap», зазначив Павло Дуров.

Щоб профінансувати подальше зростання Telegram до досягнення точки беззбитковості, цього тижня компанія випустила облігації на суму близько 270 мільйонів доларів в якості додаткового випуску до вже існуючих цінних бумаг. «Нам знову пощастило, що в ньому взяли участь відомі фонди з бездоганною репутацією», підкреслив голова Telegram.

Дуров особисто купив близько чверті нових облігацій Telegram, інвестувавши десятки мільйонів у розвиток компанії. «Це на додачу до сотень мільйонів, які я витратив за останні 10 років на підтримку роботи Telegram. Дехто казав, що краще б я купив будинок або літак. Але я вважаю за краще зосередитися на своїй роботі, не "володіючи" нічим (ну, крім Telegram, трохи Bitcoin і трохи Toncoin)», - наголосив Павло Дуров. - Сотні мільйонів людей підписалися на Telegram, бо хотіли мати незалежну платформу для обміну повідомленнями, яка ставила б своїх користувачів на перше місце. Це мій обов'язок - і справа мого життя - продовжувати надавати цю платформу».

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