Telegram - хобі-проект міжнародної фінансової компанії?

29 ноября 2024 г., 18:10

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За даними Financial Times, Telegram повідомив інвесторам, що затримання Павла Дурова французькою поліцією не мало «істотного впливу» на роботу месенджера.

І судячи з фінансових показників, це схоже на правду - виторг за перше півріччя 2024 року зросла на 190% до $525 млн, а прибуток склав $335 млн.

Цікаво, що значну роль у цьому зіграли криптоактиви - їхня вартість зросла з $400 млн наприкінці минулого року до $1.3 млрд. Плюс компанія заробила $225 млн на ексклюзивній угоді з використання Toncoin для оплати реклами малими бізнесами (хоча з 1 жовтня ця угода закінчилася).

Реклама і підписки теж зростають - рекламна виручка подвоїлася до $120 млн, а premium-підписки принесли $119 млн проти $32 млн рік тому. Хоча експерти попереджають, що з рекламою можуть виникнути проблеми через звинувачення в недостатній модерації контенту.

Тобто теоретично компанія з 50 осіб може за підсумками року вперше показати прибуток - знову ж таки, ми пам'ятаємо, що один користувач коштує компанії 70 центів витрат на рік, про досягнення 1 млрд поки що не повідомлялося, тож витрати не повинні перевищити 700 млн доларів. Але мене бентежить ось це перетікання криптовалют по балансу - виглядає так, ніби ми спілкуємося в хобі-проекті міжнародної фінансової компанії.

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