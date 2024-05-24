Технологія DroneID інтегрує вітчизняні дрони у систему DELTA

24 мая 2024 г., 13:35

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Розробники DELTA презентували бойову систему на ІТ-конференції DOU Day 2024. Представники Центру інновацій Міністерства оборони майор Артем Мартиненко та майор Сергій Загрійчук поділилися унікальним досвідом розробки MilTech продуктів.



Серед викликів, що постали перед DELTA з початком повномасштабного вторгнення, – переїзд в хмарні ресурси через фізичні знищення дата-центрів росіянами, масштабування системи та протистояння найбільшим кібератакам.



«Ми пропагуємо екосистемний підхід до використання IT-рішень в армії. Ми розбудовуємо інтеграційну платформу, яка дозволить використовувати всі інструменти для швидкого знищення ворога – від його виявлення до ураження, а також планування використання власних сил», — наголосив майор Центру інновацій Артем Мартиненко.



Розробники розповіли про екосистему продуктів DELTA та останні інноваційні сервіси, які зацифровують стандарти НАТО для планування операцій. Окремий інтерес викликала технологія DroneID — інтеграція вітчизняних дронів в систему.



«Екосистема продуктів DELTA постійно розширюється та дає все більше функціоналу для наших військових. Залучення цивільної ІТ-спільноти до розробок військового середовища вкрай необхідне – ми маємо рухатися разом. Цікавість до українських продуктів та долучення до їх створення – результат, якого ми прагнемо. DELTA змінює правила гри у цій війні», – прокоментувала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.



Нагадаємо, DELTA — це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.

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