Технологічні компанії втратили майже 1 трильйон доларів ринкової капіталізації

6 августа 2024 г., 11:35

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Коли ринки США відкрилися для торгів у понеділок, «мегакапіталізовані» технологічні компанії втратили близько 1 трильйона доларів ринкової капіталізації, що поглибило спад, який минулого тижня відправив Nasdaq у зону корекції.



Nvidia втратила понад 300 мільярдів доларів ринкової капіталізації під час відкриття торгів, хоча швидко відновила близько половини своїх втрат. Акції чипмейкера закрилися на 6,4%, втративши 168 мільярдів доларів.



Apple та Amazon впали на 224 мільярди доларів та 109 мільярдів доларів, відповідно, на відкритті ринку. Ринкова капіталізація Apple знизилася на 4,8%, або на 162 мільярди доларів до кінця дня. Amazon впала на 4,1% на закритті, або на 72 мільярди доларів.



Додайте до цього різке падіння акцій Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla

і сім найдорожчих технологічних компаній втратили $995 мільярдів у перші моменти торгів. Вони трохи відскочили назад, коли торги продовжилися.



У понеділок ринки в цілому впали, оскільки побоювання щодо рецесії, викликані невтішними економічними даними минулого тижня, призвели до падіння японського Nikkei 225 на 12%, що стало найгіршим днем з часів краху "чорного понеділка" на Уолл-стріт у 1987 році. Біткойн впав на 11%, що призвело до розпродажу криптовалют і пов'язаних з ними акцій.



Інвестори в технологічному секторі нервують вже кілька тижнів. Минулого тижня Nasdaq впав на 3,4%, завершивши найгірший тритижневий період за останні два роки, а в понеділок втратив ще 3,4%. Amazon, Alphabet і Microsoft дали Уолл-стріт підстави для занепокоєння у своїх звітах, сприяючи падінню серед своїх конкурентів.



Це різка зміна порівняно з тим, що було кілька місяців тому, коли інвестори раділи, коли генеральний директор Meta Марк Цукерберг і генеральний директор Google Сундар Пічаї заявили, що їхні компанії витрачають значні кошти на розбудову інфраструктури штучного інтелекту.



Nvidia була найбільшим бенефіціаром завдяки своїм графічним процесорам, які стимулювали бум штучного інтелекту. Ринкова капіталізація компанії перевищила 3 трильйони доларів і ненадовго обійшла Microsoft та Apple, ставши найдорожчою компанією у світі. Зараз її ринкова капіталізація становить менше 2,5 трильйонів доларів.



Останнім часом деякі аналітики б'ють на сполох щодо потенційного надмірного інвестування в АІ.



У червневому звіті Goldman Sachs попередив, що компанії, які витрачають найбільше коштів на АІ, мало чим можуть похвалитися у цьому питанні. Elliott Management, один з найбільших хедж-фондів у світі, як повідомляється, сказав клієнтам, що Nvidia знаходиться в "бульбашці", а ажіотаж навколо АІ "перебільшений".



Nvidia звітує про прибутки в кінці цього місяця. За останні три квартали доходи компанії зросли більш ніж на 200%.

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