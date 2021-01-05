Технологические тренды 2021

5 января 2021 г., 14:30

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На старте 2021 года имеет смысл прислушаться к аналитикам, которые дают краткосрочные прогнозы, позволяющие верно расставить приоритеты в бизнесе. ABI Research подготовила обширный отчет о главных технологических трендах, поэтому предлагаю познакомиться с наиболее интересными и важными среди них. И для начала остановимся на всем, что связано с 5G.

Amazon готовится купить Nokia или Ericsson?

Без сомнения наиболее популярной темой последнего времени стала цифровая трансформация, недаром все ведущие производители сферы ИКТ при продвижении своих решений основной акцент делают именно на возможности помочь предприятиям в их решении этой задачи. Однако мало закрыть какой-то один сегмент деятельности компании. Аналитики ABI Research считают, что пришло время интегрированных решений, которые охватывают информационные технологии (ИТ), операционные технологии (ОТ) и технологии для клиентов (CT).

Эта ситуация создаст кризис идентичности в новой конвергентной цепочке создания стоимости, когда телеком-операторы могут превратиться из поставщиков услуг связи в поставщиков услуг ИТ / ОТ, а гипермасштабируемые компании могут попытаться добавить возможность подключения к своим портфелям. Такая динамика может даже способствовать организационной интеграции в областях ИТ / OT / CT и привести к тому, что ключевые игроки отрасли решатся на крупные приобретения, чтобы заполнить пробелы в своих портфелях. Например, будет неудивительно, если крупные веб-компании, такие как Amazon, Microsoft и Google, решат приобрести какого-либо поставщика сетевой инфраструктуры, такого как Nokia или Ericsson, чтобы стать гипермасштабируемыми сетевыми операторами (HNO).

5G EDGE и гиперскейлеры

Технология 5G – еще одна горячая тема современного ИКТ мира. И в наступившем году ожидается высокий интерес к краевым вычислениям, как одной из важных составляющих 5G. Ярким тому примером является недавнее сотрудничество между Telefónica и Deutsche Telekom. Их совместные усилия демонстрируют, как CSP взаимодействуют, используя 5G для создания федеративного пограничного облака с несколькими операторами. В данном случае это была демонстрация мобильных облачных игр, пример потребительского использования.

В коммерческой сфере можно ожидать, что Telco Network Cloud дополнит предложения операторов связи для вывода на рынок вертикальных отраслевых решений. Эти игроки считают себя разработчиками компонентов и сервисов, которые варьируются от масштабируемой облачной инфраструктуры до высокоуровневых платформенных сервисов со сложной аналитикой данных и приложениями.

ABI Research ожидает, что 2021 год станет первым годом, когда эти партнерские отношения выровняются, чтобы вывести периферийные вычисления на рынок для потребительских и корпоративных приложений. Хотя MobileEdgeX и аналогичные инициативы многообещающи, усилия гиперскейлеров с гораздо большей вероятностью приведут к коммерциализации периферийных вычислений.

5G-смартфоны дешевле $200

Реализация технологии 5G в мобильных терминалах требует существенных изменений в их конструкции. Тем не менее, уже в ближайшем будущем ожидается появление моделей смартфонов стоимостью менее $200, что ощутимо демократизирует опыт 5G. В этом поможет выход на рынок доступных 5G-чипсетов, в частности от Qualcomm и MediaTek.

По мнению аналитиков ABI Reserch, появление массовой поддержки 5G будет способствовать ускорению процесса обновления смартфонов. При этом высокоуровневые модели, позволяющие уже сегодня воспользоваться 5G-подключением, потеряют часть своих преимуществ. Поэтому ускоренное появление 5G в смартфонах более низкого уровня окажет прямое влияние на снижение средних розничных цен и общую прибыльность рынка.



На авансцене – открытое аппаратное обеспечение

Концепция открытого аппаратного обеспечения не нова. Сегодня доступно несколько отвечающих этому определению архитектур, включая OpenSPARC, Amber и OpenRISC, при этом RISC-V пока наиболее близка успеху. Достаточно перечислить входящих в ее экосистему игроков, таких как Alibaba, CEVA, Google, Huawei, IBM, Imagination, Infineon, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Xilinx и многих других.



Аналитики ABI Reserch отдают ей предпочтение, так как вскоре можно ожидать завершение процесса приобретения Arm NVIDIA. И в таком случае последняя может пригласить многих лицензиатов Arm, некоторые из которых также являются конкурентами NVIDIA, рассмотреть возможность перехода на RISC-V и построения экосистемы на основе этой архитектуры. Вторым вариантом развития событий может стать открытое использование архитектур Arm, что позволить экосистеме RISC выйти за пределы рынков мобильной связи и Интернета вещей и бросить вызов Intel x86 во многих областях, включая рынки высокопроизводительных вычислений и персональных компьютеров. В любом случае ABI Research ожидает, что развитие рынка открытого аппаратного обеспечения достигнет точки невозврата в 2021 году.

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