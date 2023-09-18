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«Техніка для бізнесу» розширила дистрибуторський портфель продукцією LiitoKala

18 сентября 2023 г., 15:25

Компанія «Техніка для бізнесу» повідомила про розширення асортименту продукції новим брендом – LiitoKala. Це виробник з 15-річним досвідом досліджень, розробок та виробництва зарядних пристроїв, мобільних блоків живлення, літієвих акумуляторів, літій-залізо-фосфатних акумуляторів тощо. Його продукти використовуються у сонячній енергетиці, автомобільній електроніці, цифрових технологіях та електроніці.

Асортимент LiitoKala для партнерів «Техніки для бізнесу» включатиме:

  • Універсальні зарядні пристрої для акумуляторів різних формфакторів – 3,7 В Li-ion /3,8 В Lion /3,2 В LiFePo4/ 1,2 В NIHM/ 26650/ 22650/ 18650/ 18490/ 18350/ 17670/ 17500/ 17355/ 16340/ 14500/ 10440/ AAA/ AA/ SC/ S;
  • Акумуляторні батареї 1000-3400 mAh. Головними їх перевагами є висока енергетична ємність, низький саморозряд, відсутність ефекту пам’яті, простота обслуговування та мала вага;
  • Акумулятори 12V 100Ah для систем резервного живлення та електротранспорту.

«Техніка для бізнесу» розширила дистрибуторський портфель продукцією LiitoKala

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