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«Техніка для бізнесу» постачатиме модулі пам’яті та SSD для ентузіастів від бренду OCPC

25 сентября 2023 г., 15:35
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«Техніка для бізнесу» постачатиме модулі пам’яті та SSD від бренду OCPC для ентузіастів

OCPC Gaming – це американський бренд з виробництвом у Тайвані, який пропонує інноваційні компоненти на ринку комп’ютерних ігор. Виробник спеціалізується на високопродуктивних модулях пам’яті, SSD-накопичувачах, графічних картах та аксесуарах для ігор. Продукти OCPC Gaming є вибором оверклокерів, творців контенту, ентузіастів і геймерів по всьому світі для створення високопродуктивної системи.

Твердотілі накопичувачі OCPC (SSD) об’ємом від 512 ГБ до 2 ТБ дозволяють оптимізувати роботу системи, швидше завантажувати ПК і програмне забезпечення. Накопичувачі SSD від OCPC працюють як на шині SATA, так і на PCIe.

Оновити системну пам’ять ноутбука чи ПК можна за допомогою OCPC M.2 NVMe SSD, малого формфактора M.2 SSD з інтерфейсом підключення SATA 6 ГБіт/с. Цей SSD-накопичувач прискорить обробку даних і часу завантаження.

Пам'ять серії Pista – це остання флагманська серія OCPC, розроблена для надвисокої екстремальної продуктивності на платформах наступного покоління DDR5. Ця пам’ять має двошаровий алюмінієвий радіатор, доступний у стандартному кольорі титан + срібло та Pista Black Label, який є топовим продуктом виробника.

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