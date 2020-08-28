Team Group представила SSD M.2 MP33 PRO и 2,5-дюймовые CX1 и CX2

28 августа 2020 г., 14:25

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Компания Team Group выпустила новые твердотельные накопители MP33 PRO спецификации M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3×4 и SSD серий CX1 и CX2 в форм-факторе 2,5″ с технологией SLC-кэширования.

Для модели MP33 PRO заявлена максимальная скорость чтения/записи 2,100/1,700 МБ/с, а скорость в режиме случайного чтения/записи блоками по 4 КБ достигает 220000 IOPS. Для профессиональных пользователей доступны устройства ёмкостью до 2ТБ.

Сообщается, что ориентировочная розничная цена накопителей MP33 Pro составляет $59.99 (для объема 512 ГБ), $103.99 (1 ТБ) и $239.99 (2 ТБ).

Твердотельные накопители серии CX 2.5″ ориентированы для установки в компьютеры базового уровня. Эти накопители имеют встроенную технологию SLC-кэширования и скорость чтения/записи до 540/490 МБ/с. Твердотельные накопители серии CX предлагаются в вариантах ёмкости от 240 ГБ до 1 ТБ, а защита от ударов и сотрясений продлевает их срок службы.

Устройства серии CX1 обойдутся в $29.99 (240 ГБ), $48.99 (480 ГБ) и $87.99 (960 ГБ), а накопители CX2 будут доступны по $31.99 (256 ГБ), $50.99 (512 ГБ) и $89.99 (1 ТБ).

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