TDK заявляє про прорив в акумуляторних технологіях - енергетична щільність збільшена у 100 разів

17 июня 2024 г., 17:35

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Японський виробник електронних компонент TDK повідомляє про успішну розробку нового матеріалу для твердотілих акумуляторів CeraCharge.



Токійський постачальник заявив, що інновація може бути використана в різних пристроях, що носяться.



Згідно з інформацією опублікованою TDK, новий матеріал має енергетичну щільність 1000 Ват-годин на літр, що приблизно в 100 разів вище показників батарей, які виробляються серійно.



Твердотілі батареї розглядаються як технологія, що потенційно мають змінити правила гри, оскільки вони можуть зберігати більше енергії, ніж літій-іонні акумулятори, і заряджатися швидше.



TDK заявила, що інновація може бути використана в різних пристроях, які безпосередньо контактують з людським тілом, в тому числі в бездротових навушниках, слухових апаратах і смартгодинниках.



Очікується, що батареї будуть вироблятися з суцільно керамічного матеріалу, з твердим електролітом на основі оксиду та анодами з літієвого сплаву.



Компанія зазначає, що її мета - використовувати нову технологію для заміни наявних «монетних» батарей, які забезпечують живлення портативних пристроїв, відповідно до правил Європейського Союзу щодо акумуляторів.

TDK заявляє, що менший розмір батареї та її вища місткість можуть сприяти створенню менших пристроїв і потенційно забезпечувати довший час роботи.

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