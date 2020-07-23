 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Tanium запустила сервис для обеспечения безопасности удалённой работы

23 июля 2020 г., 15:05
0 
 

Tanium запустила сервис для обеспечения безопасности удалённой работы

До пандемии работали удаленно примерно 22% сотрудников. Их доля выросла до 53% за период самоизоляции, и в настоящее время составляет 46%. Недавнее исследование ZK Research From From Home показывает, что около 42% служащих будут продолжать работать удаленно даже после того, как их пригласят вернуться в офис.

Обеспечить защиту рабочих компьютеров и управление ими было непросто, даже когда большинство работников находилось в офисе. Удаление их из сети компании сделало эту задачу практически невозможной. И наоборот, кибератаки, фишинг и вредоносное ПО увеличились в геометрической прогрессии, повысив уровни риска и обнажив недостатки управления исправлениями.

Для решения этих проблем Tanium вчера запустила Tanium as a Service или TaaS — полностью управляемая сервисная версия её онпремисного решения, позволяющая достигать корпоративного уровня безопасности и контроля ИТ в сильно распределённых средах.

Этот продукт собирает в реальном времени информацию о компьютерах, серверах и других сетевых устройствах и предоставляет ИТ-профессионалам набор унифицированных данных, на основании которых они могут принимать информированные решения и быстро реагировать на нештатные ситуации.

Интеллектуальная методология «Intelligent Edge» позволяет конечной точке запрашивать внимание администратора только при необходимости. Эта повышает скорость и эффективность доставки и уменьшает объем перемещаемых данных.

С помощью облачной модели TaaS клиенты могут выполнять важные ИТ-операции и задачи безопасности с нулевой инфраструктурой и нулевыми накладными расходами, независимо от количества или географического расположения конечных точек или объема собираемых данных. Облачная доставка позволяет клиентам быстро приступить к работе — всего за 10 минут они могут войти в систему и начать её использовать.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  