Synology выпускает облачное решение резервного копирования C2 Backup

29 октября 2021 г., 13:55

Компания Synology объявила о запуске облачного приложения Synology C2, которое нацелено на обеспечение эффективной защиты данных для устройств Windows, независимо от того, находятся ли они дома или размещены в нескольких офисах.



«С помощью C2 Backup мы предоставляем новую альтернативу для тех, кто хочет централизованно защитить свои устройства, где бы они ни находились», - заявила Йен-Джу Лин, менеджер по продукту приложения C2 Backup компании Synology -Оно легко в установке и использовании и не требует дополнительного оборудования для защиты устройств Windows, что позволяет пользователям начать резервное копирование уже сегодня».



Особо подчеркивается, что с C2 Backup for Individuals и C2 Backup For Businesses для всех данных на ПК и серверах Windows можно безопасно и эффективно выполнять резервное копирование с единой консоли. В это входят системные конфигурации, программное обеспечение, файлы, папки, а также внешние диски.



Данные, сохранённые с помощью C2 Backup, полностью защищены от несанкционированного доступа сквозным шифрованием AES-256, а для разблокировки файлов резервных копий и конфиденциальной информации необходим личный ключ пользователя.



C2 Backup использует бесконечно-инкрементное резервное копирование для оптимизации хранения и пропускной способности сети. Инкрементное резервное копирование сокращает объём данных, загружаемых для каждой резервной копии, только до тех блоков, которые были изменены, что делает резервное копирование более эффективным.



Каждый пользователь может установить свои индивидуальные предпочтения по хранению версий. Политика хранения может быть адаптирована под индивидуальные потребности или в соответствии с корпоративными регламентом и нормами.



Кроме того, C2 Backup предлагает стратегии установки времени проведения резервного копирования, чтобы пользователи никогда не пропускали этот процесс. Пользователи могут задать периодическое выполнение резервного копирования или настроить запуск резервного копирования по таким событиям, как блокировка экрана, выход из учётной записи или включение устройства.



В случае отказа устройства, потери данных или атаки вымогательского ПО методы быстрого восстановления C2 Backup позволяют пользователям быстро возобновить работу. Восстановление на уровне файлов позволяет сразу же получить любой нужный файл, а с помощью восстановления исходного состояния системы можно восстановить прежнее состояние всего устройства.



«Владельцы отдельных устройств могут легко найти и быстро скачать резервные копии данных самостоятельно, воспользовавшись интуитивно понятной консолью C2 Backup», - отметила Йен-Джу Лин - Простое управление версиями также позволяет пользователям при необходимости получить старые копии своих файлов с портала».



Цена на C2 Backup For Individuals основана на использовании хранилища без ограничения количества устройств, защищаемых в рамках того или иного плана подписки. Стоимость годовой подписки начинается от 3,49 долл. в месяц за 500 ГБ резервного копирования данных или от 9,99 долл. в месяц за защиту до 2 ТБ.



C2 Backup предлагается в двух тарифных планах: C2 Backup For Individuals и C2 Backup For Businesses.



Пользователи, подавшие заявку на C2 Backup For Individuals до конца 2021 года, получают расширенный 90-дневный бесплатный пробный период, позволяющий тщательно протестировать возможности новой платформы.



C2 Backup For Business дополнительно позволяет пользователям Microsoft 365 создавать резервные копии данных, хранящихся на Exchange Online.

