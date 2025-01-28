Synergy Research: угоди злиття та поглинання у 2024 році в сегменті ЦОДів побили всі рекорди

28 января 2025 г., 11:45

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Нові дані Synergy Research Group показують, що після відносного затишшя у 2023 році витрати на угоди зі злиття та поглинання у сфері центрів обробки даних, укладені глобально у 2024 році, перевищила позначку у 50 мільярдів доларів і нарешті досягла 57 млрд дол., легко перевершивши попередні річні рекорди.

2022 рік був піковим з точки зору сукупної вартості всіх офіційно закритих угод - 52 мільярди доларів. У 2023 році відбувся спад: загальна вартість впала на 50% до 26 млрд дол. Однак показники 2022 року зросли завдяки двом найбільшим угодам, які коли-небудь відбувалися в галузі, кожна з яких оцінювалася в 11 мільярдів доларів і більше. Якщо відокремити мегаугоди вартістю 2 мільярди доларів і більше, то тенденція в потоці того, що можна назвати «звичайними угодами», демонструє іншу картину. 2021 р був піковим, наступний рік - падіння на 32%, 2023 рік - знову падіння, але лише на 7%, а 2024 рік - стрибок на 131%.

На додаток до угод на суму 57 мільярдів доларів, закритих у 2024 році, є ще 29 мільярдів доларів, узгоджених, але ще формально не закритих.

Synergy також знає про портфель можливих майбутніх угод на суму понад 15 мільярдів доларів, коли компанії шукають нові джерела фінансування або розглядають стратегічні варіанти.

З 2015 року Synergy зареєструвала в цілому 1 498 угод зі злиття та поглинання, орієнтованих на центри обробки даних, по всьому світу, загальною вартістю 300 мільярдів доларів. Більша частина цієї суми припадає на поглинання компаній, але цифри також включають міноритарні інвестиції, вкладення в спільні підприємства, придбання окремих дата-центрів, продаж акцій і придбання землі для будівництва дата-центрів.

Чотири найбільші угоди за всю історію оцінювалися в 10 мільярдів доларів або більше і були закриті в 2021 і 2022 роках. Це були придбання CyrusOne, Switch, CoreSite та QTS, які входять до світового рейтингу топ-15 операторів колокації.

Найбільшими угодами, укладеними у 2024 році, стали дві окремі інвестиції в акціонерний капітал Vantage Data Centers, які разом оцінюються в 9,2 млрд дол.

У двох окремих угодах Vantage також отримала 3,1 млрд дол. інвестицій в акціонерний капітал у свої операції в регіоні EMEA.

Іншими великими угодами 2024 року були інвестиції в акціонерний капітал EdgeConneX та DataBank. Окрім стрімкого зростання загальної активності у сфері злиття та поглинання центрів обробки даних за десятирічний період, найбільш помітною особливістю стало те, що на ринок прийшов приватний капітал.

У 2020 році на частку прямих інвестицій припадало 54% вартості закритих угод, у 2021 році цей показник зріс до 65%, і з тих пір він залишається в діапазоні 80-90%.

«Спостерігається колосальне зростання попиту на потужності дата-центрів, зумовлене хмарними сервісами, соціальними мережами та низкою як споживчих, так і корпоративних цифрових послуг. Цій тенденції не видно кінця, а генеративні технології та послуги штучного інтелекту додають додаткового імпульсу і без того високому попиту, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Спеціалізовані оператори центрів обробки даних або не змогли, або не були готові фінансувати ці інвестиції самостійно, в той час як приватні інвестори були більш ніж готові втрутитися і профінансувати ініціативи зростання. Дивлячись на угоди, що перебувають на розгляді, та майбутні угоди, є багато свідчень того, що 2025 рік стане ще одним роком буму на ринку злиття та поглинання центрів обробки даних».

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