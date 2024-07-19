Світовий ринок смартфонів зріс на 6% у ІІ кв. - найвищий приріст за останні 3 роки

19 июля 2024 г., 11:35

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Згідно з дослідженням Counterpoint Research, глобальні обсяги продажів смартфонів зросли на 6% у другому кварталі 2024 року, що є найвищим показником зростання за останні три роки. Крім того, це був третій квартал зростання ринку поспіль, зумовлений покращенням споживчих настроїв та макроекономічними факторами.



Ринки Європи та Латинської Америки (LATAM) зростали найшвидше у минулому кварталі, обидва регіони зафіксували високі двозначні показники зростання в річному обчисленні, оскільки споживчі настрої та купівельна активність продовжували покращуватися порівняно з рівнями 2023 року. У Китаї повернення Huawei та ранній початок шопінг-фестивалю «618» забезпечили продовження поступового відновлення. Ринки, що розвиваються, особливо в Латинській Америці та Азії, показали кращі результати, ніж зрілі ринки.



Коментуючи динаміку світового ринку смартфонів, директор з досліджень Тарун Патак (Tarun Pathak) зазначив: «Зростання продажів смартфонів за останні три квартали є гарною новиною для галузі. У 2023 році продажі досягли найнижчої точки за десятиліття, але ринок швидко відновився завдяки покращенню споживчих настроїв та товарних запасів. Майже всі ринки продемонстрували ознаки зростання, і ми зберігаємо оптимізм щодо майбутніх кварталів. Бренди швидко відреагували на зростаючий споживчий попит і оновили свої портфелі, щоб ще більше привабити клієнтів. Ми спостерігаємо все більше поширення деяких функцій, таких як CMF (Color-Material-Finish), високомегапіксельні камери і 5G в нижчих цінових категоріях, що, як очікується, ще більше стимулюватиме попит. Ми зберігаємо оптимізм щодо майбутніх кварталів і очікуємо, що ринок продемонструє 4% зростання у 2024 році».



П'ятірка лідерів залишилася такою ж, як і в попередніх кварталах.



Samsung зберіг перше місце у ІІ кв. завдяки високим стабільним продажам серії Galaxy S24, орієнтованої на штучний інтелект, і ранньому оновленню популярної серії Galaxy A, моделі якої стали бестселерами в початковому і середньому цінових діапазонах. Samsung також очолила продажі Android-смартфонів з підтримкою GenAI і, як очікується, ще більше скористається цим завдяки своєму новому поколінню складаних смартфонів.



Глобальні продажі Apple не змінилися, але було зафіксовано значне зростання в Європі та Латинській Америці, що компенсувало низькі темпи оновлення в США та втрату частки ринку в Китаї після зростання Huawei. Втім, Apple побачила покращення продажів у Китаї під час шопінг-фестивалю «618», де вона запропонувала привабливі знижки. Очікується, що у другому півріччі нові iPhone з функцією Apple Intelligence стимулюватимуть попит на оновлення.



Xiaomi був найбільш швидкозростаючим брендом з п'ятірки лідерів у минулому кварталі, його продажі зросли на 22%. Популярність серій Redmi 13 і Note 13 у поєднанні зі скороченням продуктового портфеля і посиленням преміум-сегменту допомогли Xiaomi отримати чисту частку ~2%.



Бренд vivo також випередив ринок і посів перше місце на двох найбільших світових ринках смартфонів - в Китаї та Індії.



OPPO, що йшов впритул за vivo, замкнула п'ятірку лідерів. Бренд зосереджується на підвищенні прибутковості, в тому числі внаслідок випуску більшої кількості пристроїв у середньому та вищому цінових діапазонах. Цей вибір може призвести до проблем з часткою ринку в короткостроковій перспективі, але націлені на підвищення прибутковості бренду.



Сукупна частка п'яти найбільших брендів знизилася у другому кварталі через тиск з боку тих, хто не увійшов у Тор5 - Huawei, HONOR, Motorola та брендів групи компаній Transsion. З іншого боку, частка 10 найбільших брендів сягнула майже ~90%, що вказує на консолідацію ринку та інтенсивну конкуренцію серед Тор10. У той час як Huawei досягла значних успіхів у Китаї, HONOR і TECNO розширюють свою присутність у більшій кількості регіонів. Motorola швидко набирає обертів у всіх регіонах, піднявшись на дві сходинки порівняно з минулим роком і досягнувши найвищої квартальної частки світового ринку смартфонів за останнє десятиліття.



«Світовий ринок смартфонів вступив у нову еру - еру повільного та стабільного зростання обсягів, що значною мірою зумовлено циклами заміни, і зараз є грою з нульовою сумою між виробниками обладнання. Ми очікуємо, що обсяги виробництва смартфонів повільно зростатимуть у найближчі роки, проте прогнозуємо, що доходи зростатимуть швидше, ніж продажі, завдяки преміалізації в різних регіонах, особливо з появою нових форм-факторів і можливостей, таких як складні смартфони та GenAI», прокоментував нові тенденції на світовому ринку смартфонів, старший аналітик Анкіт Малхотра (Ankit Malhotra).

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