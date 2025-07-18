Світовий ринок ПК у ІІ кв.: зростання на хвилі Windows 11 та тарифної невизначеності

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Світовий ринок персональних комп'ютерів продемонстрував помітне зростання у другому кварталі 2025 року, що стало обнадійливим знаком після кількох складних періодів. За даними провідних аналітичних компаній – Gartner, IDC та Canalys – обсяги поставок ПК зросли завдяки кільком ключовим факторам. Проте, аналітики також вказують на потенційні виклики у другій половині року, пов'язані з перенасиченням ринку та уповільненням споживчого попиту.

Загальний огляд ринку та основні драйвери зростання

У другому кварталі 2025 року світові поставки ПК досягли значних показників. За даними Gartner, вони перевищили 63 мільйони одиниць, показавши зростання на 4.4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. IDC фіксує ще вищі показники, заявляючи про зростання на 6.5% із загальним обсягом глобальних поставок у 68.4 мільйона одиниць. Canalys, у свою чергу, повідомляє про зростання на 7.4% до 67.6 мільйона одиниць для настільних комп'ютерів, ноутбуків та робочих станцій.

Основними рушіями зростання аналітики називають кілька ключових факторів. Одним із найважливіших є оновлення до Windows 11, оскільки підтримка Windows 10 закінчується вже у жовтні 2025 року. Цей фактор став каталізатором для оновлення парку ПК як у корпоративному, так і, певною мірою, у споживчому сегментах.

Вплив корпоративного та споживчого попиту

Аналітики одностайні у тому, що корпоративний попит був основним двигуном зростання у другому кварталі. Ріші Падхі (Rishi Padhi), провідний дослідник Gartner, підкреслює, що "у другому кварталі 2025 року корпоративний попит випередив споживчий попит, що було підкріплено міграцією на Windows 11 та оновленням настільних комп'ютерів епохи пандемії, тоді як споживче оновлення сповільнилося, оскільки покупці відкладали покупки". Бізнеси, схоже, відчувають більшу терміновість у реагуванні на закінчення підтримки Windows 10, що забезпечує ринку "життєво важливий імпульс", як зазначає Кірен Джессоп (Kieren Jessop), менеджер з досліджень Canalys.

Натомість, споживчий попит продемонстрував уповільнення. Ріші Падхі пояснює, що "споживче оновлення сповільнилося, оскільки покупці відкладали покупки". Кірен Джессоп додає, що "споживачі відкладають покупки на тлі макроекономічної невизначеності", і ці покупки, ймовірно, "переносяться на 2026 рік", збігаючись з потенційним циклом оновлення пристроїв епохи COVID.

Тарифна політика та її наслідки

Значний вплив на динаміку ринку, особливо в США, мала невизначеність навколо тарифної політики. Бен Є (Ben Yeh), головний аналітик Canalys, зазначає, що "еволюційна тарифна політика адміністрації Трампа продовжує змінювати глобальні ланцюги поставок ПК, водночас викликаючи значну невизначеність щодо відновлення ринку". Він підкреслює, що "імпорт ПК до США різко змістився з Китаю e В'єтнам, оскільки виробники прагнуть уникнути потенційних тарифів". Проте, навіть після тимчасового звільнення ПК від тарифів, "основна невизначеність зберігається", зокрема щодо класифікації товарів, що проходять транзитом через В'єтнам із китайськими компонентами.

Жан Філіпп Бушар (Jean Philippe Bouchard), віце-президент з досліджень Worldwide Mobile Device Trackers в IDC, також звертає увагу на цей аспект, зазначаючи, що ринок США "почав відчувати наслідки імпортних тарифів", і спостерігається "уповільнення попиту на ПК у США в очікуванні крайнього терміну введення імпортних тарифів".

Регіональні відмінності та прогнози

Lинаміка ринку ПК по всьому світу також була неоднорідною. За даними Gartner, "поставки в Північній Америці знизилися на 0.5%", тоді як "загальний ринок ПК в Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишався стабільним". Найкраще себе показав регіон EMEA, де "ринок зріс на 5.3% у річному обчисленні", що свідчить про "ознаки помірного відновлення та сильнішого, ніж зазвичай, сезонного попиту", як пояснює Ріші Падхі.

Щодо прогнозів, аналітики зберігають обережний оптимізм, але бачать потенційні виклики. Ріші Падхі з Gartner очікує, що "у другій половині 2025 року зростання поставок вирівняється, оскільки постачальники будуть зменшувати запаси у відповідь на попит, що потенційно може призвести до надлишку запасів до кінця року". Раян Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи Worldwide Device Trackers в IDC, зазначає, що "сторона постачання галузі робить все можливе, щоб орієнтуватися в невідомості", і "більше занепокоєння викликає те, як виглядатиме загальний попит у кінці третього кварталу і далі". Він також передбачає, що "зростання цін, ймовірно, буде розподілено в часі та географічно", що може призвести до "привабливих акцій як способу очищення надлишкових запасів".

Динаміка провідних постачальників

У другому кварталі 2025 року лідируючі позиції на ринку ПК зберегли великі гравці, при цьому деякі з них продемонстрували значний ріст.

Lenovo залишається світовим лідером за даними всіх трьох аналітичних компаній, демонструючи зростання поставок на 13.9%-15.2%. HP Inc. посідає друге місце зі зростанням на 3.2%. Dell Technologies залишається на третьому місці, проте демонструє зниження поставок на 3.0%. Apple продемонструвала вражаюче зростання, у межах 13.4%-21.4%. ASUS також показала сильний ріст у діапазоні 8.7%-18.4%.

У підсумку

Другий квартал 2025 року став періодом значного зростання для світового ринку ПК, обумовленого насамперед корпоративним попитом, міграцією на Windows 11 та стратегічним накопиченням запасів. Проте, невизначеність, пов'язана з тарифною політикою, особливо в США, та стриманий споживчий попит, можуть вплинути на динаміку ринку у другій половині року. Аналітики очікують, що постачальники будуть балансувати між оптимізацією запасів та готовністю реагувати на зміни попиту, можливо, вдаючись до акційних пропозицій. Довгострокові перспективи залишаються позитивними, зокрема завдяки постійній потребі в оновленні та зростаючому впливу пристроїв з підтримкою штучного інтелекту.

Але все ще залишається питання - чи стануть наступним великим драйвером зростання ринку ПК з підтримкою АІ?

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