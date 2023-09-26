Світовий ринок моніторів все ж впав - на 17,1% у ІІ кв.

26 сентября 2023 г., 14:45

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Глобальний ринок моніторів для ПК залишався стійким у своїх зусиллях щодо управління рівнями запасів на тлі значного падіння попиту протягом другого кварталу 2023 року. Згідно з останніми даними IDC, обсяг поставок знизився на 17,1% у річному обчисленні.

Хоча ринок дещо перевищив очікування, досягнувши трохи більше 29,9 мільйона одиниць, він все ще не досягнув рівня, який спостерігався у другому кварталі 2019 року до COVID-19, що свідчить про те, що відновлення ще триває після різкого зростання обсягів, яке спостерігалося у 2020-2022 роках.

Усі регіони зазнали скорочення порівняно з попереднім роком, причому Північна Америка та Західна Європа продемонстрували найзначніше падіння. Хоча показники світового ринку виявилися кращими за прогнози, поточні проблеми зберігаються, що змусило IDC скоригувати свій ринковий прогноз. У 2023 році очікується подальше зниження поставок на 10,3% через слабкий попит і переважаючу макроекономічну невизначеність.

У наступному році очікується відновлення споживчого попиту та міграція бізнесу на ПК з Windows 11, що, як очікується, стимулюватиме закупівлі офісних моніторів. Однак це відновлення буде поступовим, і очікується, що обсяги не перевищать рівень 2019 року до 2025 року. За два роки від сьогодні IDC прогнозує стабілізацію ринку як результат збільшення кількості встановлених моніторів завдяки гібридній моделі роботи та подальшому зростанню попиту на ігрові системи.

Роки пандемії також поклали початок довготривалим змінам у ландшафті ринку моніторів з помітним переходом від переважно комерційного сегменту до напрямку, на який дедалі більше впливають споживачі. До пандемії (у 2019 році) на підприємства припадало 61% закупок моніторів. Однак через поширення гібридних моделей роботи, зниження рівня заповнюваності офісів та зростання популярності ігор і великих дисплеїв, IDC прогнозує, що в осяжному майбутньому частка комерційних компаній збереже переважну більшість - близько 53%.

«У 2024 році ми побачимо нові моделі моніторів, які запропонують покращені ціннісні пропозиції, - підкреслив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень, Worldwide Client Devices Tracker в IDC. - Очікується широке переобладнання існуючих моделей на швидші панелі з частотою 100 Гц, збільшення кількості моніторів на microLED та подальше зростання в ігровому сегменті. Ці події повинні збільшити кількість причин для споживачів та компаній розглянути можливість оновлення своїх дисплеїв, що сприятиме подальшому розвитку цього ринку».

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