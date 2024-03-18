Світовий ринок комутаторів Ethernet у 2023 році зріс на 20,1% до 44,2 млрд дол.

18 марта 2024 г., 12:25

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Згідно з даними IDC, доходи світового ринку комутаторів Ethernet торік зросли на 20,1% у порівнянні з попереднім роком і склали 44,2 млрд дол.

У четвертому кварталі 2023 року ринок комутаторів Ethernet виріс на 0,8%.

Загальні продажі минулого року на світовому ринку маршрутизаторів для підприємств і постачальників послуг (SP) склали 16,4 млрд дол., що на 0,4% менше, ніж у попередньому році. У четвертому кварталі минулого року дохід у сегменті маршрутизаторів також знизився на 12,7% у річному обчисленні.

Тенденції на ринку Ethernet-комутаторів для центрів обробки даних та інших сегментів ринку були різними. Доходи в сегменті ЦОД зросли на 13,6% в річному обчисленні у минулому році і збільшилися на 4,4% в IV кв. 2023 року. При цьому на системи для ЦОД приходилося 41,5% від загального обсягу сегменту.

Доходи від продажу комутаторів 200/400 GbE ддлдя дата-центрів зросли на 68,9% за весь 2023 рік і на 14,8% в період між третім і четвертим кварталами. Доходи від продажу комутаторів 100GbE, на які припадає 46,3% виторгу сегмента дата-центрів, зросли на 6,4% за весь рік, але знизилися на 3% послідовно з ІІІ кв. по IV кв. Прямі продажі ODM (оригінальних виробників пристроїв) продовжують залишатися важливою частиною сегмента дата-центрів і вони збільшившись на 16,2% в річному обчисленні в 2023 р. На цей напрямок приходиться 14,3% доходів сегмента ЦОД за весь рік.

Сектор ринку комутаторів Ethernet, що не відносяться до ЦОД, виріс на 25,2% в річному обчисленні в 2023 році, але знизився на 1,9% в четвертому кварталі. Завдяки покращенню доступності компонентів, постачальники все частіше отримують доходи від виконання відкладених замовлень на продукцію, що призводить до високих темпів зростання. У четвертому кварталі темпи зростання замовлень на нову продукцію сповільнилися, оскільки клієнти збільшили запаси продукції.

Сегмент комутаторів Ethernet, що призначені не для ЦОД, який включає низькошвидкісні комутатори, що зазвичай розгортаються в корпоративних кампусах і філіях, продемондстрував змішані результати. Виторг сегмента 1GbE-пристроїв, на який приходилося 56,5% в 2023 році, зріс на 24,2% за весь рік, але знизився на 7% в річному численні в четвертому кварталі. Продажі 10GbE-комутаторів, які займали у минулому кварталі 20,4% у сегменті пристроїв, призначених не для ЦОД, зросли на 5,3% за весь рік, але знизилася на 6,1% в річному численні в IV кв.

З географічної точки зору, загальний ринок Ethernet-комутаторів в США виріс на 28,8% за весь 2023 рік і на 3,8% у четвертому кварталі. У Західній Європі відповідно - на 19,3% та на 6,9%. У Центральній та Східній Європі ринок виріс на 20,7% за рік і знизився на 1,6% у IV кв. У КНР ринок знизився на 4% за весь 2023 рік, але зріс на 9,1% у четвертому кварталі. У більш широкому Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) ринки зросли на 15% за весь рік, але знизилися на 9% у IV кв.

«Світовий ринок Ethernet-комутаторів був динамічним у минулому році, що було зумовлено різноманітними тенденціями, зокрема впливом штучного інтелекту, - зазначив Віджай Бхагават (Vijay Bhagavath), віце-президент з досліджень, Cloud and Datacenter Networks. - У частині ринку, що стосується центрів обробки даних, підприємства та постачальники послуг нарощують швидкість комутаторів, щоб підтримувати швидкозростаючі робочі навантаження зі штучним інтелектом. У частині ринку, що не пов'язана з центрами обробки даних, виробники комутаторів Ethernet вбудовують можливості АІ в платформи управління програмним забезпеченням для поліпшення роботи. Підключення в цілому і комутація Ethernet зокрема відіграють все більш важливу роль у підтримці ери АІ повсюдно».

Частка постачальників послуг, який включає як таклеком-операторів, так і хмарних провайдерів, склала 76,6% від замовників ринку маршрутизаторів. Доходи цього сегмента зросли на 1,4% за весь 2023 рік, але знизилися на 10,6% в четвертому кварталі. Продажі в корпоративному сегменті становили решту і знизилися на 6,1% за весь рік і на 18,6% за останній квартал.

Виручка Cisco від продажів Ethernet-комутаторів зросла на 22,2% в річному обчисленні в 2023 році, але знизилася на 12,1% в IV кв. Доходи від інших джерел склали 69,5% від загального продажу цих продуктів у компанії в минулому році і зросли на 28,6% в річному обчисленні за весь рік, але знизилися на 12,8% в кварталі. Доходи від пристроїв для ЦОД склали решту і зросли на 9,7% за рік, але знизилися на 10,6% в IV кв. Загальна частка Cisco на ринку Ethernet-комутаторів склала 43,7% за весь 2023 рік. Сукупний дохід Cisco як постачальника послуг і корпоративних маршрутизаторів виріс на 1,4% за весь минулий рік, але знизився на 22,9% в четвертому кварталі, що забезпечило компанії частку ринку в 35,7% в 2023 році.

Доходи Arista Networks від продажу Ethernet-комутаторів, 91,4% яких припадає на сегмент ЦОД, зросли на 35,2% у 2023 році та на 19,1% у IV кв., що забезпечило компанії 11,1% ринкової частки за весь 2023 рік.

Загальний дохід Huawei від продажу комутаторів збільшився на 10,6% в 2023 році і на 16,5% в четвертому кварталі, що забезпечило компанії частку ринку в 9,4% за весь минулий рік. Сукупний дохід компанії від SP і корпоративних маршрутизаторів зріс на 2,6% в 2023 році і на 0,9% в IV кв., що забезпечило компанії 29,2% ринкової частки в 2023 році.

Дохід HPE від продажів Ethernet-комутаторів, 89,6% з яких припадає на корпоративний сегмент (за виключенням ЦОД), збільшився на 67,6% у 2023 році та на 50,8% у четвертому кварталі. Як результат ринкова частка компанії за весь 2023 рік склала 9,4%.

Виторг H3C від продажу Ethernet-комутаторів знизився на 6,3% за весь 2023 рік, але зріс на 12,9% у IV кв., в результаті чого частка компанії на ринку за весь рік склала 4,2%. На ринку комбінованих послуг провайдерів та корпоративної маршрутизації доходи H3C знизилися на 8,5% у 2023 році та на 9,8% у четвертому кварталі, що забезпечило компанії ринкову частку 2% у 2023 році.

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