Світові витрати на RPA-рішення сягнуть 2,9 млрд дол. у 2022 році

10 августа 2022 г., 10:25

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, у 2022 році глобальні витрати кінцевих користувачів на програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA) досягнуть 2,854 млрд дол., що на 19,5% більше, ніж у минулому році.



«Досягнувши темпу зростання в 30,9% у 2021 році з показником 2,389 млрд дол., ринок RPA значно перевищив середній світовий темп зростання ринку програмного забезпечення в 16%», - сказала Кеті Торнбом (Katy Tornbom), віце-президент Gartner. - «Організації використовують RPA для прискорення ініціатив автоматизації бізнес-процесів і планів цифрової трансформації, пов’язуючи свої застарілі кошмари зі своїми цифровими мріями, щоб підвищити ефективність роботи».



Попри те, що світовий ринок програмного забезпечення RPA зростатиме повільніше, ніж у попередні роки, прогнозується, що у 2023 році світовий ринок програмного забезпечення RPA продовжуватиме зростати двозначними цифрами - на 17,5% за рік до 3,352 млрд дол.



RPA продовжує залишатися привабливим і швидкозростаючим ринком, а постачальники швидко розвивають свої пропозиції RPA в більш широку платформу автоматизації з вбудованими можливостями гіперавтоматизації. Відправною точкою для гіперавтоматизації є те, що організації збільшать свої витрати на програмні рішення RPA, оскільки вони все ще мають багато повторюваної ручної роботи, яка завдяки автоматизації може звільнити час співробітників, щоб зосередитися на більш стратегічних задач.



«Багато постачальників програмного забезпечення виходять за межі традиційної пропозиції, орієнтованої на одну технологію, до більш просунутого набору інструментів, який охоплює платформи додатків з low code, аналіз процесів, завдань, моделювання рішень, iPaaS, комп’ютерне бачення та можливості IDP. Все це на додаток до існуючої пропозиції RPA. Це дозволяє їм запропонувати, або, радше, робить їх готовими запропонувати всеосяжну технологічну платформу з гіперавтоматизацією», наголосила Варша Мехта (Varsha Mehta), старший фахівець з маркетингових досліджень Gartner.



Насправді Gartner прогнозує, що до 2024 року прагнення до стану гіперавтоматизації змусить організації прийняти принаймні три з 20 типів програмного забезпечення, що не залежать від процесів, які забезпечують гіперавтоматизацію.



Стосовно регіональної перспективи, то у 2022 році на Північну Америку, Західну Європу та Японію припадатиме 77% світових витрат кінцевих користувачів RPA. Північна Америка становитиме найбільшу частку – 48,5%, за нею йдуть Західна Європа та Японія – 19% та 10%, відповідно.

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