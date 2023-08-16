Світові поставки серверів у 2024 році зазнають обмеженого зростання - не більше 2,3%

16 августа 2023 г., 10:25

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Світовий ринок серверів, який бореться з впливом світової інфляції, зазнав значних змін у 2023 році. Виробники серверів та хмарні провайдери переглянули свої інвестиційні стратегії, що призвело до скорочення як річних поставок, так і планів виробництва ODM. TrendForce відзначає, що в той час як ринок серверів продовжує скорочуватися, попит на АІ різко зростає. Ці комбіновані фактори мають ефект доміно, стискаючи розгортання нових серверних платформ в усьому світі.

За прогнозами, цього року очікується падіння поставок серверних материнських плат на 6-7%. Водночас, поставки цілих серверів виглядають не набагато краще: прогнозоване падіння складе 5~6%.

В умовах невизначеного економічного клімату, посиленого зростанням інвестицій хмарних операторів в АІ, очікується, що сектор серверів у наступному році залишиться на тому ж рівні, що і в 2023 р., а обсяги поставок цілих машин будуть пригніченими. Таким чином, TrendForce передбачає, що на ринок серверів і прогнози поставок у 2024 році можуть вплинути три потенційні сценарії.

Якщо припустити, що скорочення запасів хмарних операторів тимчасово зупиниться, є шанс, що ринок серверів відновиться завдяки новим потребам. Однак такі фактори, як зростання інфляції та економічна стагнація, що настане після цього, можуть і надалі робити акцент на інвестиціях в АІ, тим самим стискаючи бюджети. Крім того, в довгостроковій перспективі спостерігається перехід до хмарних сервісів для корпоративних серверів. Як наслідок, загальний обсяг поставок від OEM-виробників серверів може дещо знизитися. Відповідно, за оцінками TrendForce, загальний обсяг поставок серверів у 2024 році зросте лише на 2-3% р/р. Цей сценарій є найбільш вірогідним.

Якщо припустити, що економічний спад посилиться, а пов'язані з ним запаси серверів ще не повністю вичерпані, загальний попит на сервери залишиться консервативним. Водночас, постійний попит на штучний інтелект скорочує обсяги виробництва традиційних серверів. За прогнозами TrendForce, у 2024 році загальні поставки серверів або залишаться на рівні цьогорічних показників, або навіть зменшаться.

З іншого боку, якщо ринок повернеться до свого допандемічного стану і, спираючись на оптимістичні плани капіталовкладень великих гравців, таких як хмарні оператори, ринок серверів може стати свідком стійкого зростання. Крім того, зі збільшенням купівельної спроможності споживачів, очікується, що корпоративні ІТ-витрати зростатимуть з року в рік. Це потенційно може призвести до зростання поставок серверів майже на 5% у 2024 році.

Очікується, що рівень проникнення DDR5 перевищить 50% лише до 3 кварталу 24 року

Темпи впровадження DDR5 продовжують стримуватися через такі фактори, як подовження клієнтами життєвого циклу старих продуктів і затримка з виходом нових моделей. Крім того, збільшення інвестицій у сервери зі штучним інтелектом призвело до значного скорочення поставок традиційних серверів, що суттєво вплинуло на очікування OEM-виробників щодо DDR5.

Цього року Intel та AMD значно переглянули свої частки на ринку серверних процесорів, зокрема, пропорції SPR та Genoa. Ці зміни безпосередньо вплинули на рівень проникнення DDR5. За оцінками TrendForce, рівень впровадження DDR5 за весь рік, як серед CSP, так і серед OEM-виробників, становитиме лише 13,4%.

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