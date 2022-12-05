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Світові поставки принтерів збільшилися на 1,2% в річному обчисленні в третьому кварталі

5 декабря 2022 г., 9:35
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Глобальні поставки периферійних пристроїв для друку зросли на 1,2% в річному обчисленні до 21,2 млн одиниць в третьому кварталі 2022 року, згідно з останніми результатами щоквартального відстеження IDC.

Що до вартості в цілому - то поставки зросли на 7,5% в річному обчисленні до 9,8 млрд дол.

Незважаючи на те, що обсяг контейнерних перевезень залишався дещо непередбачуваним у цьому кварталі, деяке поліпшення ситуації сприяло зростанню цього сегменту у річному обчисленні.

Китай та Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) перевершили всі інші регіональні ринки, продемонструвавши річне зростання на 12,7%. Зростання в Китаї в річному обчисленні відбулося в основному за рахунок струменевих пристроїв (на 58,2%). Особливою подією став запуск компанією Huawei серії чорних принтерів у третьому кварталі, тобто на ринку зʼявився новий гравець. Стійке відновлення активності друку в комерційних сегментах, включаючи логістику, виробництво, державні та фінансові установи, також сприяло річному зростанню на цих двох регіональних ринках.

Компанії Canon і Brother продемонстрували високі результати в ІІІ кв. з річним зростанням на 26,1% і 9,4% відповідно. Сегмент продажу чорнильних картриджів Canon значно зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Brother також досягла успіху завдяки здоровому відновленню поставок у багатьох країнах.

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