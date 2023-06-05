Світові поставки периферійних пристроїв для друку зросли на 2,2% в першому кварталі

5 июня 2023 г., 10:25

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Як доповідає IDC, cвітові поставки периферійних пристроїв для друку зросли на 2,2% в річному обчисленні до 22,8 млн одиниць у І кв.

Згідно з новими даними щоквартального дослідження IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, вартість поставок також зросла на 14,0% у річному обчисленні до 11 млрд дол.

Серед основних моментів цього кварталу IDC виділяє покращення доступності продукції, виконання зворотних замовлень та зменшення обмежень на виробничі потужності сприяли зростанню кількості одиниць продукції та вартості поставок на глобальному рівні у порівнянні з попереднім роком.

Усі регіональні ринки, окрім Японії, зафіксували зростання вартості відвантажень у І кв. у річному обчисленні, причому Сполучені Штати очолили графік з ростом на 27,7%, за ними йдуть Китай з 19,1% і Західна Європа з 11,7%. Покращення товарних запасів деяких провідних брендів у поєднанні з поверненням до нормальної роботи та відкладеним попитом сприяли зростанню вартості поставок у корпоративному секторі та сегменті A3.

Три з 5 найбільших вендорів продемонстрували позитивне зростання одиниці продукції в І кв: Epson на 11,2%, Brother на 16% і Pantum на 33,9% у річному обчисленні.

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