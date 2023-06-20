Світові поставки моніторів впали на 7,4% у І кв.

20 июня 2023 г., 12:35

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TrendForce повідомляє, що в першому кварталі 2023 року світові поставки LCD-моніторів впали на 7,4% кв/кв до 28,8 млн одиниць, що на 20,5% менше, ніж у попередньому році.





Найбільші бренди, включаючи Dell, HP і Lenovo, зазнали значного падіння обсягів поставок - на 15,6%, 22,8% і 19,2% відповідно.





З іншого боку, кілька споживчих брендів продемонстрували квартальне зростання відвантажень у першому кварталі, насамперед завдяки поповненню запасів у березні. Серед них виділяється AOC/Philips, який отримав значну вигоду від попиту на китайському споживчому ринку. Їхні поставки не тільки зросли на 10,9% кв/кв, але й збільшилися на 3,3% порівняно з першим кварталом 2022 року.





Acer наразі лідирує у впровадженні нових продуктів з роздільною здатністю 16:9/100 Гц і має намір пожинати плоди цього вже у другому кварталі, прогнозоване зростання поставок моніторів на понад 40% у порівнянні з попереднім кварталом. Крім того, у 2023 році MSI увійшла до десятки найбільших брендів з продажу LCD-моніторів. На додаток до продовження випуску продукції з високою роздільною здатністю, високою частотою оновлення та інших продуктів високого класу, MSI також поступово виводить на ринок високоякісні QD-OLED-продукти. З одночасним розширенням лінійки бізнес-продуктів, очікується, що в другому кварталі поставки LCD-моніторів MSI зростуть майже на 20%.





TrendForce прогнозує відновлення поставок LCD-моніторів у другому кварталі. Очікуване відновлення значною мірою зумовлене тим, що китайські торгові мережі створюють запаси до «618» дня покупок, а також зростаючим попитом на ігрові монітори та успішним виведенням на споживчий ринок нових продуктів з частотою оновлення 100 Гц. За оцінками TrendForce, у ІІ кв. буде відвантажено 31,4 млн моніторів, що на 9,3% більше, ніж у попередньому кварталі, а падіння у річному обчисленні очікується на рівні 13%.

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