Світові доходи ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи зросли на 7,2% у І кв.

28 июня 2023 г., 10:35

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За даними IDC, у першому кварталі 2023 року світовий дохід на ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи (UC&C) зріс на 7,2% у річному обчисленні до 15,4 млрд дол.



Прогнозується, що за весь 2023 рік світовий дохід ринку UC&C зросте на 8,2% у річному обчисленні до 64,2 млрд дол. В натуральному вираженні (одиниці/лінії/ліцензії/місця) цей сегмент зріс у І кв. на 7,7% до 587,6 млн. у річному обчисленні. Дещо нижчі темпи зростання доходу порівняно з обсягом вказують на продовження цінового тиску на одиницю продукції.



«Компанії продовжують все більше інвестувати в хмарні рішення UC Collaboration та UCaaS (включаючи телефонію), одночасно відходячи від суто апаратних, локальних IP-АТС/UC-систем, - заявив Джітеш Гера (Jitesh Gera), менеджер з досліджень в області уніфікованих комунікацій і спільної роботи в IDC. - Все, що забезпечує більшу комунікаційну гнучкість та функціональну сумісність за меншу ціну, привертає увагу покупців. Інтероперабельність та інтеграція є ключовими факторами успіху систем відеоконференцій та хмарних рішень для спільної роботи, а також ключовими факторами успіху їхніх клієнтів. Переваги хмарного підходу лише зростають із впровадженням можливостей штучного інтелекту, що дає підприємствам ключі до швидкого та економічно ефективного підвищення цінності їхнього бізнесу».



Тим часом доходи світового ринку комунікаційних платформ як послуг (CPaaS) зросли на 10,2% в річному обчисленні, але знизилися на 3,5% послідовно до 3,6 млрд дол. у І кв. через економічну невизначеність і подовжений цикл продажів. CPaaS включає в себе обмін повідомленнями, голос, відео та електронну пошту як одні з ключових сегментів. Станом на перший квартал найбільша частка доходів від CPaaS припадає на обмін повідомленнями - 67%, а на голос - 15%. Очікується, що за весь 2023 рік доходи від CPaaS зростуть на 13,3% в річному обчисленні до 15,7 млрд дол.



«Ринок CPaaS дозріває, і компанії раціоналізують свої витрати в цьому сегменті», - зазначила Кортні Манро (Courtney Munroe), віце-президент з досліджень у галузі світових телекомунікацій IDC.



Microsoft продовжила своє домінування на світовому ринку UC&C, збільшивши свої доходи на 22% у річному обчисленні до 6,6 млрд дол. у І кв., при цьому збільшивши ринкову частку на 510 базисних пунктів до 42,6%.



Виторг Zoom зріс на 1,8% в річному обчисленні у минулому кварталі та склав близько 1 млрд дол. Компанія обігнала Cisco і посіла друге місце за часткою ринку, отримавши 6,8% (зниження на 40 базисних пунктів) ринку.



Частка Cisco у сегменті знизилася на 16,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 5,9% і склала 911 млн дол.



Щодо ринку CPaaS, то тут майже половину світового доходу за квартал отримали Twilio, Sinch та Infobip. Однак конкурентний ландшафт швидко змінюється, і деякі з відносно менших гравців зростають набагато швидше, ніж лідери. Наприклад, компанія Route Mobile збільшилася на 48% у річному обчисленні, а Vonage також продемонструвала вищі за середні темпи зростання на ринку в останньому кварталі.



На частку Twilio припадає 23,4% ринку (зростання на 120 базисних пунктів у річному обчисленні), а доходи компанії досягли 847 млн дол. у першому кварталі 2023-го року.



Виторг Sinch впав на 4,4% в річному обчисленні до 590 млн дол., в той час, як її ринкова частка впала на 250 базисних пунктів до 16,3% світового доходу від CPaaS.

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