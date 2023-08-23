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SUSE стане приватною компанією

23 августа 2023 г., 13:25
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Фонд прямих інвестицій EQT AB повідомив, що планує викупити SUSE в рамках угоди, яка буде профінансована коштом спеціальних дивідендів, випущених компанією-розробником програмного забезпечення.
 
EQT, яка вже володіє близько 79% SUSE, запропонує акціонерам 16 євро за акцію, що становить премію майже у 67% до ціни закриття під час оголошення. Таким чином компанія буде оцінена у 2,72 млрд євро.
 
Нагадаємо, що під час IPO на Франкфуртській фондовій біржі в травні 2021 року ціна на акції SUSE складала 30 євро.
 
«Наше рішення визрівало протягом останніх кількох місяців», - заявив Reuters партнер EQT Йоганнес Райхель (Johannes Reichel).
 
Холдингова компанія Marcel, що належить EQT, повідомила, що її рішення було прийнято після проблем з виконанням і кількох змін, що відбулися за останні 12 місяців. За словами компанії, ситуація ускладнилася низькою ліквідністю акцій компанії, на що вплинули операційні показники SUSE.
 
Нещодавно німецька компанія завершила оновлення керівництва, в результаті якого Дірк-Петер ван Левен (Dirk-Peter van Leeuwen) був призначений головним виконавчим директором.
 
Райхель з EQT заявив, що приватна інвестиційна компанія не перебуває під тиском часу, щоб вийти з SUSE. «Я не думаю, що ми будемо продавати компанію в найближчі 12 місяців, але ми, ймовірно, не будемо інвестувати ще чотири роки», - сказав він.
 
Акції SUSE після анонсу зросли майже на 60% і залишаються на тому ж рівні.

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