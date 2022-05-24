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Starlink демонструє у США рекордні 301 Мбіт/с

24 мая 2022 г., 15:15
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Starlink продемонстрував швидкість завантаження даних у 301 Мбіт/с.

Про це повідомив користувач зі шт. Вісконсин на форумі Reddit. Він опублікував результат підключення, знятий за допомогою Ookla Speedtest.

Слід зазначити, що це майже утричі більше, ніж у середньому демонструє Starlink в США – 105 Мбіт/с (станом на четвертий квартал 2021 р.).

Раніше вже демонструвався показник і вище - у травні минулого року у Німеччині була зафіксована швидкість у 560 Мбіт/с. Проте для США це новий рекорд, причому важливо, що результат зафіксований у сільській місцевості. Як й було задумано - Starlink насамперед створювався, щоб забезпечити швидкий та недорогий доступ до мережі для віддалених районів.

Однак, треба відзначити, що при високій швидкості завантаження даних швидкість вивантаження, як і раніше, невелика, в цьому випадку – лише 20,5 Мбіт/с. Також привертає увагу велика затримка – 72 мс.

Втім, з розвитком та покращенням покриття Землі новими супутниками показники доступу будуть зростати. Раніше Ілон Маск стверджував, що вже у 2022 р. мережею Starlink буде охоплено всю Землю.

На сьогодні супутникове угруповання Starlink налічує понад 2300 апаратів і продовжує швидко розширюватися. Цього року SpaceX здійснила вже 21 місію, з яких 14 пов'язані з виведенням на орбіту супутників Starlink. Передбачається, що фінально угруповання Starlink може розростись до 30 тис. апаратів.

Супутниковий інтернет Starlink у США розігнався до рекордних 301 Мбіт/с

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