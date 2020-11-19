Суперкомпьютер Fugaku вдвое мощнее ближайшего конкурента в рейтинге Top500

19 ноября 2020 г., 14:55

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На конференции SC 20 представлен очередной рейтинг суперкомпьютеров - уже 56-я редакция списка Top500.

Как и в предыдущем рейтинге, в нынешнем - на пером месте японский суперкомпьютер Fugaku на чипах Fujitsu A64FX, использующих архитектуру arm. За полгода в системе было увеличено количество ядер с 7,299 до 7,631 млн., в результате производительность выросла с 415,5 до 442 петафлопсов.

Стоит отметить, что Fugaku увеличила производительность в новом тесте HPC-AI со смешанной точностью до 2,0 экзафлопс, превзойдя показатель 1,4 экзафлопс, зафиксированный шесть месяцев назад. Это первые эталонные измерения выше одного экзафлопа для любой точности на любом типе оборудования.

Идущий следом IBM Summit на чипах Power9 и графических ускорителях Nvidia Tesla V100 почти в три раза медленнее лидера - 148,8 петафлопса.

На третьем месте еще один суперкомпьютер от Голубого гиганта со схожей архитектурой - IBM Sierra, его показатель не изменился с июня и составляет 94,6 петафлопса.

Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight на процессорах Sunway SW26010 занимает четвертую позицию, с все теми же 93 петафлопсами.

Пятая строчка у системы Selene, принадлежащей Nvidia, которая построена с использованием Nvidia DGX A100. С июня удалось нарастить оснащение этого суперкомпьютера почти в два раза, что подняло производительность с 27,58 до 63,4 петафлопса.

Еще один суперкомпьютер из Китая Tianhe-2A (Milky Way-2A), разработанный National University of Defense Technology базируется на чипах Intel Xeon и сопроцессорах сосбтвенной разработки Matrix-2000 теперь на шестой позиции (ранее занимал пятую) – 61,4 петафлопса.

Впервые в Top10 немецкая система Juwels Booster Module, построенная на базе решений Atos BullSequana, с результатом 44,1 петафлопса.

На восьмой позиции итальянский суперкомпьютер HPC5 на базе Dell PowerEdge. Решение установленное в компании Eni S.p.A. показывает 33,5 петафлопса.

Также построенный Dell суперкомпьютер Frontera из Texas Advanced Computing Center (University of Texas) демонстрирует 23,5 петафлопса.

На последней строчке Top10 система Dammam-7. Она установлена в крупнейшей мировой нефтеперерабатывающей компании Aramco и построена на базе HPE Cray CS-Storm. Решение, использующее процессоры Intel Gold Xeon и GPU Nvidia Tesla V100 показало 22,4 петафлопса.

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