Сім суперкомп'ютерів із глобального Тор10 виготовлено HPE

Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) продовжує лідирувати в галузі, створюючи найшвидші та найенергоефективніші суперкомп'ютерні системи у світі, що дають змогу дослідницьким інститутам і великим корпоративним компаніям справлятися з великими робочими навантаженнями, прискорюючи відкриття та інновації.



El Capitan, створений для Національного управління ядерної безпеки (NNSA) і Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса (LLNL) спільно з компанією AMD, досяг 1,742 ексафлопса в листопадовому випуску TOP500 за 2024 рік, ставши найпотужнішим суперкомп'ютером у світі. El Capitan приєднався до трьох перевірених ексафлопсних систем у світі поряд із двома іншими суперкомп'ютерами, побудованими HPE: Frontier у Національній лабораторії Ок-Рідж (ORNL), яка посідає 2 місце, та Aurora в Аргоннській національній лабораторії (ANL), яка посідає 3 місце.



HPE розповіла про цю історичну подію на конференції SC24 в Атланті. Суперкомп'ютери, створені HPE, посідають перше місце за продуктивністю, забезпечуючи більш ніж 5,75 ексафлопса в списку TOP500 найшвидших систем у світі. Серед 10 найкращих суперкомп'ютерів сім працюють на провідних системах HPE Cray Supercomputing EX, заснованих на першій у галузі 100% безвентиляторній архітектурі системи прямого рідинного охолодження.



El Capitan був розроблений, щоб допомогти Сполученим Штатам зберегти свою конкурентну перевагу в галузі національної безпеки, використовуючи високоточне моделювання та симуляцію для розв'язання складних завдань, які під силу тільки екзафлопсним обчисленням. Він також сприятиме інвестиціям країни в штучний інтелект (AI) для просування наукових досліджень у таких галузях, як ядерна наука, відкриття матеріалів і термоядерна енергетика.



Frontier, що став другим за швидкодією суперкомп'ютером із продуктивністю 1,353 ексафлопса, був першою у світі системою, яка подолала екзафлопсний бар'єр у 2022 році. Створений у співпраці з ORNL і AMD, Frontier відкрив сучасну еру суперкомп'ютерів із підтримкою AI в усьому світі. Дослідники, які використовують Frontier, застосовують AI для досягнення прогресу в різних галузях, включно з вивченням раку, відкриттям ліків, ядерним синтезом, екзотичним матеріалознавством, проєктуванням надефективних двигунів.



На третьому місці - Aurora, створена спільно Intel і HPE, яка використовує технології штучного інтелекту для проведення досліджень з використанням великих обсягів даних у сфері проєктування літаків, лікування раку та стійкої енергетики. Дослідники програми Aurora Early Science Program домоглися значних успіхів у конектоміці, створивши 3D-карту зв'язків між нейронами в мозку, і були номіновані на премію Гордона Белла за розробку обчислювальної бази для прискорення проєктування нових білкових послідовностей, які можна використовувати у вакцинах або матеріалознавстві.



Лідерство HPE в галузі суперкомп'ютерів поширюється і на Європу: на базі HPE Cray Supercomputing EX працюють три найпотужніші в регіоні системи з підтримкою штучного інтелекту.



HPC6 компанії Eni вперше увійшов до TOP500, посівши 5 місце, що підтверджує його статус найпотужнішого корпоративного суперкомп'ютера у світі. HPC6, створений компанією HPE для Eni, одного з найбільших у світі постачальників енергії, використовується для просування відкриттів та інженерних розробок, пов'язаних з енергетикою. HPC6, розташований у Зеленому центрі обробки даних Eni в Італії, є останнім прикладом довгострокового прагнення компанії використовувати штучний інтелект, моделювання та симуляцію для вивчення джерел енергії.



Суперкомп'ютер Alps у Швейцарському національному суперкомп'ютерному центрі (CSCS) посів 7 місце з продуктивністю 434,9 петафлопса. Дослідники використовують можливості штучного інтелекту на Alps для просування досліджень у галузі клімату і погоди, астрофізики, обчислювальної гідродинаміки, наук про життя, квантової хімії та фізики частинок.



Суперкомп'ютер LUMI у Фінляндії, побудований для EuroHPC JU і розміщений консорціумом LUMI в CSC - IT Center for Science, посів 8 місце в списку TOP500. Загальноєвропейський суперкомп'ютер LUMI є однією з систем EuroHPC, які використовуються для моделювання клімату та екстремальних погодних умов для Destination Earth, ініціативи Європейської комісії зі створення високоточної цифрової копії системи Землі для ухвалення рішень про зміну клімату.



Крім того, Tuolumne, система-компаньйон El Capitan, створена для LLNL, посіла 10 місце з продуктивністю 208,1 петафлопса. Як несекретна система, Tuolumne буде призначена для відкритої науки та доступна дослідникам для досягнення прогресу в моделюванні клімату, обчислювальному моделюванні землетрусів під час виявлення ліків і передовому виробництві.



Суперкомп'ютери розраховані на точність і швидкість, що робить їх ідеальними для вчених, які намагаються створити нові ліки, або дослідників, які поглиблюють розуміння клімату або космосу. Однак, наростальні вимоги до енергоспоживання великих систем HPC/AI роблять енергоефективність як ніколи важливою. Завдяки 50-річному досвіду впровадження надійних систем прямого рідинного охолодження, суперкомп'ютери HPE оснащені вісьмома елементами охолодження, які дозволяють знизити енергоспоживання інфраструктури охолодження до 94% порівняно із системами повітряного охолодження на базі вентиляторів у комп'ютерних залах.



Додаткові оптимізації, реалізовані в рішеннях HPE Cray Supercomputing EX, включають міжз'єднання HPE Slingshot з рідинним охолодженням, побудовані за топологією Dragonfly, що дозволяє суперкомп'ютерам швидше виконувати робочі навантаження і мінімізувати загальні вимоги до енергоспоживання. Крім того, програмні рішення HPE HPC дозволяють замовникам контролювати та регулювати використання потужності, що сприяє зниженню енергоспоживання. Разом з досвідом HPE у галузі рідинного охолодження та першою в галузі 100-відсоткової безвентиляторної архітектури системи прямого рідинного охолодження ці рішення демонструють, чому багато з найенергоефективніших суперкомп'ютерів у світі побудовано HPE.



Серед 15 найбільш енергоефективних суперкомп'ютерів, які увійшли до списку Green500, вісім були побудовані компанією HPE.



№3 - Adastra 2, побудований для GENCI-CINES

№ 4 - Isambard-AI phase 1, побудований для Бристольського університету

№ 7 - Helios у Польщі, побудований для Академічного комп'ютерного центру Cyfronet при Краківському університеті AGH.

No. 10 - rzAdams, побудований для LLNL.

№ 11 - Frontier TDS в ORNL.

№ 12 - Tuolumne побудований для LLNL.

№ 13 – Ель-Дорадо, побудований для Національної лабораторії Сандія.

№ 14 - Alps у CSCS.



Компанія HPE пишається тим, що створила суперкомп'ютери, які забезпечують можливості моделювання та симуляції, що дозволяють вченим здійснювати відкриття, що приносять користь суспільству. Робочі навантаження HPC та AI, що виконуються на цих потужних суперкомп'ютерах, прискорять наступні інноваційні прориви у сільському господарстві, фінансах, відкритті ліків, охороні здоров'я, енергетиці, погоді та кліматі, кібербезпеці та національній обороні. HPE продовжує рухатися вперед, очолюючи наступну хвилю проривів у галузі суперкомп'ютерів завдяки численним партнерським відносинам у державному та приватному секторах. Ця співпраця допомагає клієнтам HPE досягти нових висот, які дозволять дослідникам довести свої моделювання до небачених раніше масштабів.

