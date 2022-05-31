Суперкомп'ютер Frontier на базі AMD став найшвидшим у світі

31 мая 2022 г., 9:25

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Останнє видання списку Top500, яке було опубліковано учора, визначило Frontier як найшвидший суперкомп’ютер у світі з продуктивністю 1,102 екзафлопс на секунду.



Продуктивність Frontier була виміряна за допомогою популярного тесту, відомого як HPL.



Перше місце в списку Top500 раніше займав суперкомп'ютер Fugaku в Кобе, Японія. Fugaku досягла продуктивності 442 петафлопс у тесті HPL. Проте теоретична максимальна швидкість системи, як вважається, перевищує один екзафлоп.



Суперкомп’ютер Frontier був створений як частина технологічної ініціативи, про яку Міністерство енергетики США оголосило в травні 2019 р., виробником була обрана компанія Cray. Через кілька днів після цього анонсу Hewlett Packard Enterprise уклала угоду про придбання Cray за 1,3 мільярда доларів. Придбання зробило HPE одним з найбільших гравців на ринку суперкомп’ютерів. З тих пір компанія включила продукти Cray у свій портфель суперкомп’ютерів.



Frontier містить 74 шафи HPE Cray EX, кожен з яких вміщує 128 блейд-серверів.



Кожен блейд в Frontier містить один центральний процесор з лінійки процесорів AMD Epyc і чотири прискорювачі AMD Instinct MI250x. Кожен із графічних процесорів підтримується значним обсягом високошвидкісної пам’яті HBM2E.



Загалом Frontier включає 9 408 процесорів і 37 632 GPU. Тепло, вироблене чіпами, розсіюється за допомогою спеціалізованої системи охолодження, яка переміщує 5900 галонів води щохвилини.HPE стверджує, що Frontier є не тільки найшвидшим суперкомп’ютером у світі, але й найбільш енергоефективним. Цей суперкомпьютер забезпечує продуктивність 52,23 гігафлопс на ват.



Компоненти, з яких складається Frontier, з’єднані між собою кабелями протяжністю 90 миль. ЦП і графічні процесори системи підтримуються високошвидкісною системою зберігання під назвою Orion, яка забезпечує ємність 700 петабайт. Orion може записувати в сховище більше 35 терабайт даних в секунду, а також виконувати 15 мільярдів операцій довільного введення/виводу в секунду.



«Сьогоднішній дебют суперкомп’ютера Frontier exascale забезпечує прорив у швидкості та продуктивності та дасть нам можливість відповісти на запитання, які ми ніколи не знали», – сказав Джастін Хотард (Justin Hotard), виконавчий віце-президент і генеральний менеджер підрозділу HPC та штучного інтелекту HPE. - «Frontier — це перша у своєму роді система, яку технологи, вчені та дослідники задумали для того, щоб розкрити новий рівень можливостей для забезпечення відкритої науки, штучного інтелекту та інших проривів, які підуть на користь людству».



Згідно з HPE, Frontier дозволить дослідникам розробляти нейронні мережі у вісім разів більші, ніж ті, які можна створити за допомогою попереднього обладнання. Крім того, в компанії заявили, що навчання AI буде в 4,5 рази швидше.



«Науковці та інженери з усього світу застосують ці надзвичайні обчислювальні швидкості для вирішення деяких з найскладніших питань нашої ери, і багато хто з них почнуть своє дослідження в перший день», – сказав Джефф Ніколс, заступник директора лабораторії з обчислень і обчислень. наук в Національній лабораторії Ок-Рідж.



Наразі HPE і AMD розробляють ще один суперкомп'ютер екзамасштабного масштабу під назвою El Capitan для Міністерства енергетики. Очікується, що система буде навіть швидшою, ніж Frontier. Коли його запустять у 2023 році, El Capitan забезпечить більше 2 ексафлопсів продуктивності.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист