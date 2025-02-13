Сумарна потужність розподіленої генерації вже сягає майже 1 ГВт

13 февраля 2025 г., 10:25

0

Tweet

Міненерго продовжує підтримувати реалізацію проєктів розподіленої генерації, їх оптимізацію та прискорення для посилення енергетичної безпеки країни.

У Міненерго відбулась нарада під головуванням заступника міністра енергетики Миколи Колісника за участю енергокомпаній, які задіяні у розбудові обʼєктів розподіленої генерації в різних регіонах як безпосередні учасники проєктів, консультанти тощо.

Учасники обговорили важливі питання реалізації проєктів. Увага приділялась питанням логістики, графікам встановлення відповідного обладнання, введенню в експлуатацію та приєднання до мереж. Також обговорили оперативну взаємодію між учасниками всіх процесів – компаніями, операторами системи розподілу, міжнародними партнерами, донорами та фінансовими установами для оптимізації всіх етапів реалізації проєктів від закупівлі і постачання устаткування до його підключення.

«Розподілена генерація – це важливий напрямок забезпечення енергетичної стійкості та стабільного енергопостачання споживачам в умовах цілеспрямованих атак росії на нашу енергетичну інфраструктуру. Встановлення когенераційних установок, газових турбін та газопоршневих установок, а також газогенераторів та мобільних електростанцій залишається одним із ключових завдань. Це - реальний інструмент протидії енергетичному терору. Міненерго координує цей процес та сприяє залученню міжнародної фінансової допомоги, щоб прискорити реалізацію всіх необхідних проєктів», - зазначив Микола Колісник.

Сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. З них 835 МВт введено в експлуатацію торік .

Нагадаємо, у період з червня по грудень 2024 року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд грн, загальною потужністю понад 470 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області України.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS