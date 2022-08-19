Сума у 54 млн дол. з криптофонду Aid For Ukraine спрямована на допомогу ЗСУ

19 августа 2022 г., 12:55

0

Tweet

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомив, що 54 млн дол. з криптофонду Aid For Ukraine спрямовані на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.



“За ці кошти ми закупили понад 8 тисяч бронежилетів і 4 тисячі касок, 80 тисяч одиниць військового одягу, 400 тисяч сухпайків, понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики. А ще 30 тисяч військових аптечок, понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту. Майже 1000 одиниць комунікаційних девайсів та понад 200 дронів. 35 тонн палива та 100 автомобілів, які допомогли посилити мобільність військових, здійснювати маневри в тилу ворога та вивозити поранених бійців”, детализував Михайло Федоров.



Кожен закуплений шолом, бронік, прилад нічної оптики чи автівка допомогли зберегти життя особовому складу понад 50 військових формувань Збройних Сил України. А також посилили обороноздатність країни, зокрема можливості СБУ, Головного управління Міноборони й Нацгвардії України.



На гроші криптофонду Мінцифри підтримали військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.



“Це важливий крок для розвитку military-tech в Україні. Новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та наблизити перемогу. Дякую за довіру до криптофонду та кожен донат. Підготували для вас детальний фотозвіт закупленої для наших захисників амуніції за цим посиланням”, наголосив Міністр цифрової трансформації.



Криптофонд Aid For Ukraine створено за підтримки української криптоплатформи KUNA та блокчейн-компанії Everstake на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet