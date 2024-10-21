Суд США призупинив рішення щодо відкриття Android для сторонніх маркетплейсів

21 октября 2024 г., 17:25

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Як повідомляє The Verge, суд у США тимчасово призупинив раніше прийняте рішення щодо обовʼязання Google відкрити доступ до мобільної операційної системи Android для сторонніх магазинів додатків.Це мало статися до 1 листопада.

Google отримала невелику паузу, оскільки той самий суддя Джеймс Донато (James Donato) у Каліфорнії надав компанії тимчасове адміністративне призупинення рішення, що було прийнято майже два тижні тому.

Зазначається, що усе це пов'язано з іншим судовим процесом у грудні 2023 року, коли присяжні вирішили, що в судовій суперечці Google з Epic Games компанія мала монопольне право на запуск додатків для пристроїв, які використовують її операційну систему Android. Присяжні також постановили, що компанія незаконно намагалася утримати цю монополію за допомогою антиконкурентних практик.

Рішення судді Донато, прийняте раніше цього місяця, встановити крайній термін до листопада для розробників, щоб відмовитися від Google Play Billing для Android, змусило компанію попросити про тимчасове адміністративне зупинення, стверджуючи, що для впровадження необхідних змін не було надано достатньо часу. Суддя Донато погодився з Google.

Тимчасове зупинення може стати набагато довшим, якщо Дев'ятий окружний апеляційний суд вирішить задовольнити прохання Google про більш тривалу відстрочку. Як повідомляється, суддя Донато заявив, що Google отримає цю відстрочку, але це означає, що будь-який крок щодо зміни правил магазину додатків для Android може бути відкладений на місяці або навіть роки.

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