Суд дозволив Google не продавати Chrome, але зобов'язав надати конкурентам доступ до даних пошуку

Google, що входить до складу Alphabet, має поділитися даними з конкурентами, щоб забезпечити конкуренцію в онлайн-пошуку. Таке рішення ухвалив суддя у Вашингтоні, відхиливши при цьому вимогу прокуратури зобов'язати інтернет-гіганта продати його браузер Chrome та операційну систему Android. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї (Sundar Pichai) у квітні під час слухань у справі висловив стурбованість, що заходи з обміну даними, яких вимагало Міністерство юстиції США, можуть дозволити конкурентам Google використовувати зворотну розробку її технологій. Проте суддя окружного суду США Аміт Мехта (Amit Mehta) також заборонив Google укладати ексклюзивні угоди, які забороняли б виробникам пристроїв попередньо встановлювати продукти конкурентів.

Ухвалене рішення є результатом п'ятирічної судової боротьби між однією з найприбутковіших компаній світу та її рідною країною — США. Минулого року Мехта ухвалив рішення, що компанія займає незаконну монополію в онлайн-пошуку та пов'язаній з ним рекламі.

Google заявила, що вже дозволяє виробникам пристроїв Samsung Electronics та Motorola, а також операторам бездротового зв'язку AT&T та Verizon завантажувати конкуруючі системи пошуку.

Окрім справи щодо пошуку, Google залучена до судових процесів, пов'язаних з її домінуючим становищем на інших ринках. Компанія нещодавно заявила, що продовжуватиме боротися з рішенням суду, яке вимагає оновлення магазину додатків. А у вересні має відбутися судовий розгляд у окремій справі, порушеній Міністерством юстиції, де суддя визнав, що компанія володіє незаконними монополіями в технологіях онлайн-реклами.

