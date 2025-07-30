Subaru вибирає HPE для прискорення розробки AI для системи допомоги водієві EyeSight наступного покоління

30 июля 2025 г., 15:35

0

Tweet

Компанія HPE оголосила, що Subaru вибрала сервери HPE Cray XD670 для координації своєї технології розпізнавання зображень і AI. Це впровадження підтримує бачення Subaru щодо підвищення цінності для клієнтів і поліпшення превентивної безпеки — одного з ключових стовпів комплексної філософії автовиробника. Очікується, що сервери HPE Cray XD670 з передовою та енергоефективною системою прямого рідинного охолодження прискорять оптимізацію алгоритмів AI, навчання моделей і виведення висновків для системи допомоги водієві EyeSight наступного покоління, яка наразі перебуває на стадії розробки.



Відзначається, що Subaru визнана клієнтами та галузевими організаціями по всьому світу за свої видатні показники безпеки. Заснована на AI, система EyeSight наступного покоління розробляється в рамках прагнення Subaru до досягнення нульової кількості смертельних ДТП до 2030 року.



Система EyeSight наступного покоління покликана підвищити безпеку автомобілів в різних реальних сценаріях внаслідок одночасного вимірювання точної відстані до об'єктів і їх класифікації за допомогою AI на основі зображень, знятих стереокамерами. Subaru понад 35 років надає технологію розпізнавання зображень на основі стереокамер і тепер об'єднує її з новітніми технологіями AI, щоб надати клієнтам більше переваг для підвищення превентивної безпеки. Розгортання серверів HPE Cray XD670 на місці підтримує ці зусилля, підвищуючи обчислювальну потужність середовища розробки штучного інтелекту Subaru.



«Subaru неухильно прагне до розробки високопродуктивних автомобілів, одночасно досягаючи максимального рівня безпеки з метою виключення смертельних дорожньо-транспортних пригод. Чудовий низький рівень задніх зіткнень автомобілів, оснащених EyeSight, є переконливим свідченням цієї прихильності», — сказав Хіроказу Мочізукі (Hirokazu Mochizuki), старший віцепрезидент і директор HPE Japan, що керує. «HPE Cray XD670 — це високопродуктивний сервер з GPU-прискоренням, який займає провідні позиції в рейтингах продуктивності комп'ютерного зору і LLM-навантажень. Ми пишаємося тим, що Subaru вибрала HPE Cray XD670 для підтримки своїх ініціатив в області AI і подальшого зміцнення можливостей технології EyeSight в області безпеки».



Великий репозиторій дослідницьких даних і накопичений технічний досвід Subaru є важливою перевагою в розробці передових систем допомоги водієві (ADAS), і в грудні 2020 року була створена SUBARU Lab як стратегічний центр для зміцнення внутрішньої розробки програмного забезпечення, пов'язаного з ADAS, і розпізнавання зображень на основі AI. Дослідники та інженери SUBARU Lab шукають рішення для реальних ризиків водіння, збираючи відеодані, проїжджаючи по дорогах по всьому світу. Ці зображення використовуються для оптимізації алгоритмів AI та навчання моделей інференції, які працюють на серверах HPE Cray XD670 з графічними процесорами NVIDIA H200.



«У Subaru ми прагнемо до всебічної безпеки автомобілів, керуючись п'ятьма ключовими принципами нашої філософії All-Around Safety: первинна безпека, активна безпека, превентивна безпека, пасивна безпека і підключена безпека. Унікальна цінність Subaru полягає в забезпеченні спокою наших клієнтів — це зобов'язання виходить за рамки простої безпеки та спонукає нас з особливим почуттям терміновості просувати розвиток передових технологій», — сказав Такаші Канаї (Takashi Kanai), заступник керівника SUBARU Lab і генеральний директор відділу розробки ADAS. «Завдяки енергоефективній системі HPE Cray XD670, яка забезпечує у два рази вищу продуктивність у порівнянні з наявною системою, ми тепер маємо локальне середовище, яке дозволяє нам максимально використовувати ресурси GPU, що, як ми очікуємо, прискорить розробку наших AI-моделей».



Система HPE Cray XD670 оснащена системою прямого рідинного охолодження для оптимальної енергоефективності та продуктивності та працює на восьми графічних процесорах NVIDIA H200, що забезпечує виняткові можливості для навчання та інференсу AI-моделей. HPE Cray XD670 посіла перші місця в тестах MLPerf Inference v5.0, що проводяться MLCommons з метою стандартизації оцінки продуктивності технологій штучного інтелекту в галузі.



Subaru також вибрала HPE Tech Care Service для швидшого доступу до експертів HPE та інтуїтивно зрозумілих інструментів самодопомоги через центр підтримки HPE. Така підтримка дозволяє скоротити час простою, оптимізувати операції й отримати більшу віддачу від інвестицій в HPE.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах