Стартап SentinelOne, оцениваемый в 3 млрд долл., готовит IPO

8 июня 2021 г., 10:25

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Стартап-единорог SentinelOne, чья платформа кибербезопасности помогает предприятиям бороться с кибератаками и их последствиями для широкого круга компьютерного оборудования — от серверов до лэптопов сотрудников — собирается выпустить свои акции в публичное обращение на Нью-Йоркской бирже (NYSE) под символом «S.».

Это событие произойдёт спустя семь месяцев после последнего раунда финансирования, который увеличил привлечённый капитал стартапа на 267 млн долл. и поднял его послеинвестиционную (post-money) оценку до 3 млрд долл.

Выход на NYSE предоставит возможность с выгодой продать акции SentinelOne многочисленным инвесторам этой фирмы, в числе которых Sequoia Capital, Tiger Global Management, Samsung Electronics и венчурные крыло Qualcomm.

Согласно предоставленным для IPO документам, выручка стартапа за последний квартал, закончившийся 30 апреля, выросла более чем вдвое. Объем продаж достиг 37,4 млн долл., а количество клиентов превысило 4700 человек по сравнению с 2700 годом ранее. Однако квартальные убытки также выросли — с 26,6 млн. долл. год назад до 62,6 млн долл.

Тем не менее, руководство компании рассчитывает, что большой адресный рынок SentinelOne вместе с быстрым ростом доходов смогут убедить инвесторов игнорировать временные убытки. Конкурирующий стартап CrowdStrike также не был прибыльным, однако с тех пор как он стал публичным в 2019 году, цена его акций выросла более чем в три раза.

В конкуренции с CrowdStrike Holdings, Palo Alto Networks и другими более крупными или более устоявшимися игроками, SentinelOne делает ставку на такие преимущества своей платформы, как автоматизация задач устранения заражений. В частности, она позволяет откатывать системы к их состоянию до взлома одним нажатием кнопки.

Использование моделей ИИ, обученных на петабайтах данных, обеспечило стартапу лидерство в рейтинге средств киберзащиты, MITRE ATT&CK: её платформа, единственная из участвовавших, обнаружила все угрозы для всех тестировавшихся операционных систем.

Цитируя прогнозы IDC, SentinelOne подчёркивает многообещающие перспективы своих адресных рынков. Наибольшее значительными из них являются сегменты безопасности конечных точек (endpoint security), где ежегодные продажи вырастут до 12 млрд долл. к 2024 году, и аналитики/реагирования/оркестровки кибербезопасности — рост до 17,1 млрд долл.

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