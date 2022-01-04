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Стартап по разработке решений для HR планирует выйти на IPO с оценкой 2 млрд долл.

4 января 2022 г., 15:57

Как сообщает Reuters, производитель программного обеспечения для HR-департаментов Justworks заявил во вторник, что планирует провести первичное публичное размещение акций в США на сумму до 2 млрд долл.

Компания, поддерживаемая Bain Capital, заявила, что предложит 7 миллионов акций по цене от 28 до 32 долларов за акцию. Это принесет Justworks 224 млн долл. при максимальной ожидаемой оценке.

В число акционеров Justworks также входят Thrive Capital и Index Ventures. Акции компании  будут котироваться на Nasdaq под символом JW, говорится в заявлении.

Основанная в 2012 году компания из Нью-Йорка позволяет малому и среднему бизнесу заниматься расчетом заработной платы, льгот, проводить действия с персоналом с соблюдением нормативных требований.

Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities являются ведущими андеррайтерами предложения.

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