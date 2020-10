Главная » Статьи Start Autumn with Lenovo DCG & ERC Автор – КО , 3 октября, 14:32 0

Tweet В середине сентября подразделение Data Center Group компании Lenovo совместно с дистрибьютором ERC провело выездное мероприятие для партнеров «Start Autumn with Lenovo DCG & ERC». Официальную часть открыл Антон Толмачев, руководитель департамента Data Center Group в Lenovo Ukraine. Он рассказал историю серверного подразделения с момента его приобретения у IBM, отметив, что в свое время в активах Lenovo после сделки оказался не только соответствующий бренд, но и все разработки, патенты, инженерные команды и пр. Выступающий также подчеркнул, что сегодня Lenovo — один из лидирующих в мире производителей серверного и компьютерного оборудования, ее годовой оборот превышает 50 млрд долл. и компания входит в список Fortune Global 500. Антон Толмачев: "Одним из приоритетных направлений в последнее время для Lenovo являются гиперконвергентные системы" Антон Толмачев отметил, что компания с учетом всех приобретенных активов располагает двадцатипятилетним опытом работы в сегменте решений для ЦОД, а серверный бизнес Lenovo вырос на 46,7% за последний год. Компания уже поставила на рынок более 20 млн систем, и каждый час с ее конвейеров выходит в среднем 100 серверов. На сегодняшний день Lenovo располагает шестью собственными заводами. Одно из производств, кстати, расположено в Венгрии, по соседству с нашей страной, что зачастую упрощает и ускоряет логистику поставок оборудования. По заявлению представителя Lenovo, поскольку компания является крупнейшим в мире производителем ПК и ноутбуков, это помогает ей в получении самых современных компонентов по лучшим ценам, в том числе и для выпуска серверов. Сегодня Lenovo предлагает широкий выбор серверных решений, включая стоечные и напольные, а также многопроцессорные серверы и системы высокой плотности. В портфеле Lenovo присутствуют также СХД — как гибридные, так и полностью на основе флеш-накопителей. Последние, в частности, разрабатываются и производятся в рамках совместного с NetApp предприятия. Как подчеркнул Антон Толмачев, одним из приоритетных направлений в последнее время для Lenovo являются гиперконвергентные системы, в частности, компания предлагает решения на основе платформы Nutanix. По оценкам IDC, уже к 2022 г. направление HCI будет занимать почти 40% сегмента инфраструктурных систем, тогда как на обычные сервера придется около 20%. «Наша компания была одной из первых, кто начал поставлять Nutanix в Украину, и сегодня мы номер один по продажам этих решений на нашем рынке», — отметил выступающий. Также Антон Толмачев обратил внимание на то, что сегодня Lenovo занимает первое место в мире по количеству суперкомпьютеров, которые входят в Top500. Причем это уже длится на протяжении нескольких лет — точнее пяти последних редакций рейтинга суперкомпьютерных систем. Анастасия Дулкай рассказала о существующих возможностях для компаний, работающих с вендором, о выстраивании продаж не просто железа, а комплексных систем Выступившая далее Анастасия Дулкай, менеджер по развитию партнерского канала подразделения Data Center Group Lenovo Ukraine, рассказала о том, как компания выстраивает свою работу с партнерами и как может помочь им более эффективно зарабатывать. «Бизнес Lenovo в корпоративном сегменте, в отличии от многих наших конкурентов, развивается исключительно через партнеров, компания сама не ведет проекты напрямую. Поэтому для нас крайне важно обеспечить необходимые условия для вашего успеха», — обратилась Анастасия Дулкай к партнерам. Она также рассказала о существующих возможностях для компаний, работающих с вендором, о выстраивании продаж не просто железа, а комплексных систем с использованием решений от глобальных партнеров Lenovo таких, как Microsoft, VMware, Veem, Nutanix. Анастасия Дулкай подробно остановилась на возможностях партнеров в рамках продаж решений Nutanix на базе ThinkAgile. «Эти решения могут заметно упростить жизнь — особенно при дефиците персонала, поскольку платформа Nutanix очень проста в управлении. Второе важное преимущество — возможность оптимизации бюджета заказчика. Nutanix предлагает специальную программу Pay-as-Grow, которая позволяет стартовать с минимальной конфигурации и платить по мере расширения системы. Также решение может быть полезно в случае дефицита места, когда требуется провести консолидацию оборудования. Кроме того, Nutanix подходит идеально в тех случаях, когда необходимо развернуть ЦОД в очень короткие сроки», — сообщила Анастасия. Она также отметила, что локальная команда Lenovo DCG уже смогла накопить заметный опыт в инсталляциях решений Nutanix. В частности, в Азербайджане, который входит в регион киевского офиса, за прошедшие полтора года было поставлено заказчикам более 200 нод. Кроме того, Lenovo организовала отдельную службу поддержки 24/7 для систем ThinkAgile. На оборудовании Lenovo было установлено 189 мировых рекордов производительности серверных систем в различных тестах. Причем, как заявила Анастасия Дулкай, все конфигурации и настройки этих решений-рекордсменов доступны партнерам и могут быть использованы в реальных проектах. Александр Иващенко, технический специалист направления Data Center Group в Lenovo Ukraine, более детально остановился на продуктовых линейках производителя и их особенностях. Свое выступление он начал с общего рассказа о том, как проходила трансформация дата-центров последние 20 лет, как проходил переход от традиционной архитектуры к конвергентной, а затем, с переходом на программно-определяемые ЦОД, к гиперконвергентной. «Использование гиперконвергентных систем и программно-определяемых решений позволяет заметно увеличить гибкость внедрений — опыт показывает, что ввод в эксплуатацию становится на 80% быстрее. Значительно сокращаются расходы — TCO на треть, а OPEX минимум на 23%. Кроме того, подобные системы обеспечивают расширенный набор услуг по развертыванию и сопровождению», — заявил выступающий. Как отметил Александр Иващенко, согласно отчетам ITIC, за последние 5 лет системы Lenovo продемонстрировали самый высокий уровень надежности среди всех аппаратных серверных платформ. Он детально рассказал о том, благодаря чему достигаются такие показатели. Александр Иващенко: "За последние 5 лет системы Lenovo продемонстрировали самый высокий уровень надежности среди всех аппаратных серверных платформ" По заявлению представителя Lenovo, системы производителя спроектированы так, чтобы обеспечить необходимый уровень удобства эксплуатации и безопасности. Например, большинство компонентов меняется без инструментов. Компоненты для горячей замены выделены оранжевым цветом, а компоненты для замены пользователем — синим. Имеется Light Path Diagnostics для быстрого поиска неисправного компонента. Предусмотрен единый набор опций для сокращения склада запчастей. Специальное ПО XClarity Pro Call Home позволяет проводить проактивную отправку заявки в сервисную поддержку. А XClarity Dynamic Workload Evacuation обеспечит миграцию нагрузки с потенциально неисправного сервера на рабочий. Кроме того, работа систем при температуре 45 градусов позволяет снизить расходы OPEX. Александр Иващенко подробно рассказал про архитектуру программно-определяемых сред и решений Lenovo HX. Он также подчеркнул, что Nutanix обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости и масштабируемости. «При использовании данного подхода ваша инфраструктура может расти по одному узлу. Вы можете совмещать различные типы узлов под разные задачи. Кроме того, емкость СХД и вычислительные мощности могут расти независимо», — отметил докладчик. В заключение мероприятия выступил Сергей Федоров, менеджер направления Lenovo Data Center Group в компании ERC. «В последнее время во всем мире становятся гиперпопулярны решения для построения современной гиперконвергентной инфраструктуры. Украина — не исключение, заказчики все чаще задумываются над упрощением ИТ-инфраструктуры, сокращением издержек, ускорением окупаемости и повышении надежности. По нашим наблюдениям, наибольшим спросом в этом направлении сегодня пользуется программно-аппаратный комплекс Lenovo ThinkAgile HX Series с поддержкой Nutanix — одно из лучших решений в своем классе гиперконвергентных систем», — заявил он. Как было отмечено, компания ERC располагает демооборудованием, которое позволяет ознакомиться с решениями Lenovo DCG и протестировать их. В частности, необходимые тесты можно провести, как в Учебном центре ERC, так и на площадке у заказчика. «Мы очень дорожим партнерством с компанией Lenovo и прикладываем много усилий к тому, чтобы это направление развивалось динамично и наши дилеры получали все необходимое для повышения эффективности своего бизнеса в рамках сотрудничества с данным вендором», —подытожил Сергей Федоров. Сергей Федоров отметил, что компания ERC располагает демооборудованием, которое позволяет ознакомиться с решениями Lenovo DCG и протестировать их Все про современные облачные технологии!

