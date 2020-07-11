Стандарт H.266/VVC поднимает передачу видео на новый уровень

11 июля 2020 г., 15:05

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После нескольких лет исследований и стандартизации Fraunhofer HHI (вместе с партнерами из отрасли, включая Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony) отмечает выпуск и официальное принятие нового глобального стандарта кодирования видео H.266/Versatile Video Coding (VVC).

Новый стандарт универсального кодирования видео предлагает улучшенное сжатие, которое снижает требования к скорости передачи битов примерно на 50% по сравнению с предыдущим стандартом H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) без ущерба для качества изображения. Другими словами, H.266/VVC предлагает более быструю передачу видео для одинакового качества восприятия. В целом, H.266/VVC обеспечивает эффективную передачу и хранение всех разрешений видео от SD до HD вплоть до 4K и 8K, поддерживая видео с высоким динамическим диапазоном и всенаправленное видео 360 °.

Сегодня сжатые видеоданные составляют 80% мирового интернет-трафика. H.266/VVC представляет собой вершину (как минимум) четырех поколений международных стандартов для кодирования видео. Предыдущие стандарты H.264/Advanced Video Coding (AVC) и H.265/HEVC, которые были разработаны при существенном вкладе Fraunhofer HHI, остаются активными в более чем 10 миллиардах конечных устройств, обрабатывая более 90% общего глобального объема видеобитов. Оба предыдущих стандарта были также отмечены тремя наградами Emmy Engineering Awards за значительный вклад в развитие телевизионных технологий.

Благодаря снижению требований к данным H.266/VVC делает передачу видео в мобильных сетях (где емкость данных ограничена) более эффективной. Например, предыдущий стандарт H.265/HEVC требует около 10 гигабайт данных для передачи 90-минутного видео UHD. Благодаря этой новой технологии для достижения одинакового качества требуется всего 5 гигабайт данных. Поскольку H.266/VVC был разработан с учетом видеоконтента сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео 4K или 8K на телевизоре с плоским экраном. Кроме того, H.266/VVC идеально подходит для всех типов движущихся изображений: от 360-градусных панорамных изображений с высоким разрешением до совместного использования экрана.

«Посвятив почти три года этому стандарту, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в разработке H.266/VVC, - говорит Бенджамин Бросс (Benjamin Bross), руководитель группы систем кодирования видео в Fraunhofer HHI и редактор спецификации стандарта объемом более 500 стр. - Из-за квантового скачка в эффективности кодирования, предлагаемого H.266/VVC, использование видео будет расширяться во всем мире. Кроме того, повышенная универсальность H.266/VVC делает его использование более привлекательным для более широкого спектра приложений, связанных с передачей и хранением видео».

«Если учесть, что Fraunhofer HHI уже играл ключевую роль в разработке предыдущих стандартов кодирования видео H.264/AVC и H.265/HEVC, то мы довольны тем, что более 50% битов в Интернете генерируется с помощью технологии Fraunhofer HHI», - добавляет доктор Детлев Марпе (Detlev Marpe), руководитель отдела кодирования и анализа видео в Fraunhofer HHI.

Планируется создание единой и прозрачной модели лицензирования, основанной на принципе FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Dscriminatory), то есть справедливой, разумной и недискриминационной), для использования основных патентов стандарта, связанных с H.266/VVC. Для этого был создан Форум индустрии медийного кодирования (Media Coding Industry Forum, MC-IF). В дополнение к Обществу Фраунгофера MC-IF теперь включает более 30 компаний и организаций. Новые чипы, необходимые для использования в H.266/VVC, такие как в мобильных устройствах, в настоящее время разрабатываются. Доктор Томас Ширл (Thomas Schierl), руководитель отдела кодирования и анализа видео в Fraunhofer HHI, объявил, что «этой осенью Fraunhofer HHI опубликует первое программное обеспечение (как для кодера, так и для декодера), поддерживающее H.266 / VVC».

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