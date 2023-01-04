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Sergey Petrenko

Стандарт бездротової зарядки Qi2 базуватиметься на Apple MagSafe

4 января 2023 г., 14:50

Wireless Power Consortium – об'єднання понад 600 компаній, серед яких Apple, Google, Nokia, Bosch, Samsung, Philips, Qualcomm та багато інших, що займається координацією розробки стандартів бездротової передачі енергії та, зокрема, Qi, який підтримується більшістю смартфонів, – оголосив, що разом з Apple веде розробку нового стандарту Qi2, який буде заснований на MagSafe.

MagSafe, який використовується в останніх моделях iPhone, зворотно сумісний з Qi, але при цьому має потужні магніти, які утримують пристрій у певному положенні щодо зарядного майданчика. Наразі це пропрієтарний стандарт і навіть виробники аксесуарів для iPhone платять Apple за його використання. Відкриття стандарту дозволить використовувати його всім учасникам WPC, хоч і не завадить Apple розвивати пропрієтарний варіант із додатковими можливостями.

Стандарт бездротової зарядки Qi2 базуватиметься на Apple MagSafe

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