США збільшать допомогу у відновленні української енергосистеми

30 августа 2024 г., 10:25

Сполучені Штати Америки збільшать допомогу Україні у відновленні пошкоджених об’єктів енергетичної системи у відповідь на чергову терористичну атаку росії на цивільну енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться в спеціальній заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Зокрема США обіцяють збільшити поставки енергетичного обладнання для ремонтів енергетичних об'єктів і підвищення стійкості енергосистеми.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу і підтримку, яку вони надають для захисту української енергетичної системи і її відновлення. Підтримка США важлива для якомога скорішого відновлення зруйнованих росією об'єктів і забезпечення стабільного електропостачання для споживачів. Наші енергетики роблять усе можливе, щоб у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію і уникнути необхідності відключень споживачів», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора