 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

США збільшать допомогу у відновленні української енергосистеми

30 августа 2024 г., 10:25
Сполучені Штати Америки збільшать допомогу Україні у відновленні пошкоджених об’єктів енергетичної системи у відповідь на чергову терористичну атаку росії на цивільну енергетичну інфраструктуру.
 
Про це йдеться в спеціальній заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. Зокрема США обіцяють збільшити поставки енергетичного обладнання для ремонтів енергетичних об'єктів і підвищення стійкості енергосистеми.
 
«Ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу і підтримку, яку вони надають для захисту української енергетичної системи і її відновлення. Підтримка США важлива для якомога скорішого відновлення зруйнованих росією об'єктів і забезпечення стабільного електропостачання для споживачів. Наші енергетики роблять усе можливе, щоб у найкоротші терміни стабілізувати ситуацію і уникнути необхідності відключень споживачів», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  