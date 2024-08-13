США та ЕС заблокували угруповання вимагачів Dispossessor

13 августа 2024 г., 17:25

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Як пише Reuters, глобально активне злочинне угруповання вимагачів Radar/Dispossessor, яке атакувало щонайменше десятки компаній у таких галузях, як охорона здоров'я і транспорт, припинило свою діяльність, повідомила у вівторок влада Сполучених Штатів і Німеччини.

Група, заснована в серпні 2023 року і очолювана злочинцем під онлайн-псевдонімом "Brain", націлювалася на малі і середні компанії, спочатку зосередившись на США, а потім розширивши свою діяльність по всьому світу.

Розслідування визначило жертвами 43 компанії з таких країн, як Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Гондурас, Індія, Канада, Хорватія, Перу, Польща, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати та Німеччина, йдеться у повідомленні.

Велика кількість компаній, ймовірно, також постраждала, але про це ще не відомо владі.

У США угруповання також обирало своєю мішенню лікарні.

За словами фахівців, вразливі комп'ютерні системи, слабкі паролі та відсутність двофакторної автентифікації були воротами в ІТ-системи компаній, де можна було знаходити дані з метою подальшого отримання викупу.

Сервери і домени, що належали угрупованню в Німеччині, США і Великобританії, були демонтовані, додали представники держорганів.

За даними німецької влади, було ідентифіковано дванадцять підозрюваних з Німеччини, України, росії, Кенії, Сербії, Литви та Об'єднаних Арабських Еміратів.

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