США наклали заборону на інвестиції у китайські компанії, що розробляють напівпровідники, квантові технології та АІ

10 августа 2023 г., 12:25

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Reuters пише, що президент Джо Байден у середу підписав указ, який забороняє певні американські інвестиції в чутливі технології, що розробляються у Китаї.



Довгоочікуваний указ уповноважує міністра фінансів США заборонити або обмежити певні американські інвестиції в китайські компанії в трьох секторах: напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та певні системи штучного інтелекту.



У листі до Конгресу Байден заявив, що оголошує надзвичайний стан, щоб протистояти загрозі просування таких країн, як Китай, «у сфері чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для військових, розвідувальних, спостережних або кібернетичних можливостей».



Пропозиція спрямована на інвестиції в китайські компанії, що розробляють програмне забезпечення для проектування чипів та інструменти для їх виробництва. США, Японія і Нідерланди домінують у цих галузях, і китайський уряд працює над створенням власних альтернатив.



Цей крок може посилити напруженість у відносинах між двома найбільшими економіками світу, хоча американські чиновники наполягають на тому, що заборони спрямовані на «найгостріші» ризики національній безпеці, а не на розмежування дуже взаємозалежних економік двох країн.



Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) привітав наказ Байдена, заявивши, що «занадто довго американські гроші допомагали підживлювати зростання китайської армії. Сьогодні Сполучені Штати роблять перший стратегічний крок, щоб гарантувати, що американські інвестиції не підуть на фінансування китайського військового розвитку». За його словами, Конгрес повинен закріпити обмеження в законі і вдосконалити їх.



Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол (Michael McCaul) теж привітав рішення обмежити нові інвестиції в Китай, але сказав, що «викликає занепокоєння невключення існуючих технологічних інвестицій, а також таких секторів, як біотехнології та енергетика».



Наказ спрямований на те, щоб запобігти залученню американського капіталу і досвіду в розробку технологій, які можуть підтримати військову модернізацію Китаю і підірвати національну безпеку США. Він зосереджений на приватних інвестиціях, венчурному капіталі, спільних підприємствах та інвестиціях з нуля.



Більшість інвестицій, що підпадають під дію указу, вимагатимуть повідомлення уряду про них. Деякі транзакції будуть заборонені. Казначейство заявило, що планує вилучити «певні транзакції, в тому числі потенційно ті, що стосуються публічно доступних інструментів та внутрішньокорпоративних переказів від американських материнських компаній до дочірніх підприємств».



Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Сполучені Штати «звично політизують питання технологій і торгівлі і використовують їх як інструмент і зброю в ім’я національної безпеки».



Сенатор-республіканець Марко Рубіо (Marco Rubio) заявив, що «вузькоспеціалізована пропозиція адміністрації Байдена є майже смішною. Вона пронизана лазівками, явно ігнорує подвійний характер важливих технологій і не включає галузі, які уряд Китаю вважає критично важливими».



Сенатор-демократ Боб Кейсі (Bob Casey) наголосив, що розпорядження Байдена «визнає нагальність проблеми і дозволить США зменшити деякі ризики, з якими ми стикаємося від таких поганих гравців, як Китай».



Правила вплинуть лише на майбутні інвестиції, а не на існуючі, повідомив Reuters представник адміністрації.



Адміністрація Байдена заявила, що при розробці обмежень вона співпрацювала з союзниками і партнерами США «і продовжить тісно координувати з ними зусилля для досягнення цих цілей». Було додано, що указ відображає обговорення з країнами «Великої сімки».



Очікується, що рішення буде впроваджений наступного року, повідомила особа, поінформована про наказ, після численних раундів громадських обговорень, включаючи початковий 45-денний період для коментарів.



Джерела раніше повідомляли Reuters, що інвестиції в напівпровідники, які будуть обмежені, як очікується, будуть йти у рамках правил експортного контролю для Китаю, видані Міністерством торгівлі США в жовтні.



Емілі Бенсон (Emily Benson) з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), очікує, що інвестиції в штучний інтелект будуть заборонені для військових користувачів і застосування, а інші інвестиції в цей сектор вимагатимуть лише повідомлення уряду.



Бенсон сказала, що тягар визначення того, який АІ підпадає під військову категорію, ляже на адміністрацію.



За словами особи, поінформованої про розпорядження, правила, що стосуються штучного інтелекту, все ще перебувають на стадії розробки. За його словами, те ж саме стосується і квантових обчислень, але очікується, що будуть заборонені певні датчики та інші речі, пов’язані з цією технологією.

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